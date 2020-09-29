Потужний смерч пронісся 27 вересня у селищі Велика Олександрівка Херсонської області. Рятувальники досі ліквідовувують наслідки негоди.

Смерч мав мезициклон походження та виник на контрастному холодному фронті. Про це у фейсбуці повідомив синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

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Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть EF-3 за шкалою Фуджита. Відповідні швидкості вітру для даної градації становлять приблизно 55 – 65 метрів на секунду,

– розповів Кибальчич.

Наслідки негоди на Херсонщині

ДСНС Харківщини повідомила, що через небезпечне природне явище у Великій Олександрівці та прилеглих територіях частково пошкоджені покрівлі 239 приватних житлових будинків, ЗОШ № 1 та будівлі АТ "Херсонгаз".

Наразі продовжують ремонтувати місцеву газову мережу. Без газопостачання залишаються 904 абоненти.

Дерева пошкоджені на площі 157 гектрів.

Станом на 9:00 29 вересня рятувальники прибрали 131 дерево та три електроопори.

Наслідки негоди ліквідовують 39 рятувальників та 5 одиниць техніки. Роботи ще тривають.