У Херсонській області буревій повалив дерева: фото
На Херсонщині внаслідок буревію та сильної грози були повалені дерева. Це спричинило значні пошкодження.
На місці громадянам допомагали працівники районного відділення поліції. Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.
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"Внаслідок буревію та сильної грози у Великій Олександрівці повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та дахи будинків й інших споруд", – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що обійшлося без жертв. За вказівкою керівництва обласного главку поліції, на допомогу місцевим поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів.
У Великій Олександрівці повалило дерева / Фото Нацполіції
Також правоохоронці будуть запобігати розкраданню дротів мережі електропостачання, що були пошкоджені від буревію.
Правоохоронці будуть запобігати розкраданню дротів / Фото Нацполіції
Вітер пошкодив дахи будівель / Фото Нацполіції