На Херсонщині внаслідок буревію та сильної грози були повалені дерева. Це спричинило значні пошкодження.

На місці громадянам допомагали працівники районного відділення поліції. Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

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"Внаслідок буревію та сильної грози у Великій Олександрівці повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та дахи будинків й інших споруд", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що обійшлося без жертв. За вказівкою керівництва обласного главку поліції, на допомогу місцевим поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів.



У Великій Олександрівці повалило дерева / Фото Нацполіції

Також правоохоронці будуть запобігати розкраданню дротів мережі електропостачання, що були пошкоджені від буревію.



Правоохоронці будуть запобігати розкраданню дротів / Фото Нацполіції





Вітер пошкодив дахи будівель / Фото Нацполіції