Неочікувано наприкінці вересня в Карпатах випав сніг. Крім того, температура тут різко опустилася.

Сніг у Карпатах: що відомо

Приблизно о 9 годині ранку сніг випав у високогір’ї Карпат. Щоправла, він був мокрим і супроводжував його дощ. Зокрема, такі погодні умови можна було поміти на горі Піп Іван Чорногірський (висота – 2 028 метрів над рівнем моря). Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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За словами рятувальників, температура повітря тут становила приблизно 0 градусів. Вітер дув із південного заходу зі швидкістю 10-12метрів за секунд. Крім того, на горі було хмарно та обмежена видимість до 100 метрів.

Також відео зі снігом на Чорногірському хребті опублікував в мережі користувач Руслан Гродюк.

Основне про гору Піп Іван Чорногірський

Це одна із найвищих вершин Українських Карпат.

Розташовується на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Верхівка гори увінчано "тіарою" – кам'яною будівлею колишньої обсерваторії.

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