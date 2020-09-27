У Швейцарії та Австрії в окремих районах Альп різко знизилися температура. Крім того, тут випав сніг. Такі природні аномалії можна спостерігати фактично у розпал осені – зокрема, 26 і 27 вересня.

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Про це повідомила метеорологічна служба швейцарської державної телерадіокомпанії SRF (SRF Meteo). За їхніми даними, 26 вересня в громаді Монтана у кантоні Вале випали рекордні для цього населеного пункту та пори року 25 сантиметрів снігу. Водночас у популярному гірському містечку Давос у кантоні Граубюнден зафіксували 26 сантиметрів снігового покрову.

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In den Bergen fällt im #September selten so viel #Schnee️. Sogar #Neuschnee-Rekord in #Montana/VS mit 25 cm. Auch die 26 cm in #Davos/GR wurden in der Vergangenheit nur selten übertroffen. #Wintereinbruch ^is pic.twitter.com/x9yY06A49O — SRF Meteo (@srfmeteo) September 26, 2020

️️ Für Schulkinder beginnen in einigen Kantonen wohl bereits die Winter- anstatt die Herbstferien. Denn plötzlicher Schneefall hat zahlreiche Bergregionen in den tiefen Winter katapultiert. In #Montana (VS) kommt es sogar zu einem Rekord – dort fielen 25 Zentimeter. #Schnee pic.twitter.com/syvk8rK9Ov — SRF News (@srfnews) September 26, 2020

Сніг випав також і в австрійській частині Альп, передає австрійський Центральний інститут метеорології та геодинаміки (ZAMG). Зокрема, на метеостанції в Бішофсгофені на висоті 550 метрів було зафіксовано два сантиметри першого у цьому сезоні снігу. А у громаді Варт у гірському масиві Арльберг на висоті 1 487 метрів зафіксували 25 сантиметрів снігу, натомість на плато Фойєркоґель на висоті 1 618 метрів випало 30 сантиметрів снігу.

Через сильний снігопад було заблоковано декілька перевалів, включно з перевалом Великий Сен-Бернар (Швейцарія), що розміщується на висоті 2 469 метрів. Зауважимо, ще минулими вихідними (19 – 20 вересня) тут було 18 градусів тепла.

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