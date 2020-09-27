Про розпал осені не чула: в Альпи неочікувано рано прийшла зима – відео, фото
У Швейцарії та Австрії в окремих районах Альп різко знизилися температура. Крім того, тут випав сніг. Такі природні аномалії можна спостерігати фактично у розпал осені – зокрема, 26 і 27 вересня.
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Про це повідомила метеорологічна служба швейцарської державної телерадіокомпанії SRF (SRF Meteo). За їхніми даними, 26 вересня в громаді Монтана у кантоні Вале випали рекордні для цього населеного пункту та пори року 25 сантиметрів снігу. Водночас у популярному гірському містечку Давос у кантоні Граубюнден зафіксували 26 сантиметрів снігового покрову.
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Сніг випав також і в австрійській частині Альп, передає австрійський Центральний інститут метеорології та геодинаміки (ZAMG). Зокрема, на метеостанції в Бішофсгофені на висоті 550 метрів було зафіксовано два сантиметри першого у цьому сезоні снігу. А у громаді Варт у гірському масиві Арльберг на висоті 1 487 метрів зафіксували 25 сантиметрів снігу, натомість на плато Фойєркоґель на висоті 1 618 метрів випало 30 сантиметрів снігу.
Через сильний снігопад було заблоковано декілька перевалів, включно з перевалом Великий Сен-Бернар (Швейцарія), що розміщується на висоті 2 469 метрів. Зауважимо, ще минулими вихідними (19 – 20 вересня) тут було 18 градусів тепла.
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