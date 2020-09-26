Прогноз погоди на 27 вересня: в Україні буде холодно, у більшості регіонів – дощі
Погода в Україні у неділю, 27 вересня буде досить холодною. Стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів у всіх регіонах. Проте найтепліше варто одягатись жителям Заходу.
Якою буде погода в Україні 27 вересня
На всій території України, крім Луганщини, слід чекати дощів. Подекуди будуть грози та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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За словами синоптикині Наталки Діденко, в неділю буде досить вітряно.
Циклон у неділю присунеться ближче – в Україні очікуються дощі. Можливі локально зливи, грози та град. Вітер розганятиметься до сильного, до штормових значень,
– розповіла Діденко.
Температура на Заході впаде до +14...+18 градусів, на Півночі та на Вінничині до +18...+22 градусів, на решті території ще буде тепло. Зокрема, на Півдні та Сході України очікують до +26 градусів.
У Києві також прогнозують дощ та сильний вітер. Вдень температура повітря у столиці сягатиме +19...+20 градусів.
Температура повітря в містах України у нелілю, 27 вересня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +18…+20
Вінниця – +19…+21
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +24…+26
Харків – +22…+24
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру