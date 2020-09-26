Погода в Україні у неділю, 27 вересня буде досить холодною. Стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів у всіх регіонах. Проте найтепліше варто одягатись жителям Заходу.

Якою буде погода в Україні 27 вересня

На всій території України, крім Луганщини, слід чекати дощів. Подекуди будуть грози та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За словами синоптикині Наталки Діденко, в неділю буде досить вітряно.

Циклон у неділю присунеться ближче – в Україні очікуються дощі. Можливі локально зливи, грози та град. Вітер розганятиметься до сильного, до штормових значень,

– розповіла Діденко.

Температура на Заході впаде до +14...+18 градусів, на Півночі та на Вінничині до +18...+22 градусів, на решті території ще буде тепло. Зокрема, на Півдні та Сході України очікують до +26 градусів.

У Києві також прогнозують дощ та сильний вітер. Вдень температура повітря у столиці сягатиме +19...+20 градусів.

Температура повітря в містах України у нелілю, 27 вересня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +18…+20

Вінниця – +19…+21

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +18…+20

Суми – +18…+20

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +24…+26

Харків – +22…+24

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру