Як працювала схема у мережі секонд-хендів

За даними слідства, мережа працювала в різних регіонах України та продавала як вживані, так і нові товари. Її викрили на ухиленні від сплати податків завдяки "дробленню", повідомили в БЕБ.

Фактично йшлося про єдиний бізнес із централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Однак продажі оформлювали через підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

За результатами дослідження діяльності регіональних підрозділів мережі слідство встановило:

обсяг перевищення граничного доходу становив понад 309 мільйонів гривень;

сума податків, які, за даними слідства, не надійшли до бюджету, сягнула 51,5 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели 23 обшуки в Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях.

Слідчі дії відбувалися за місцями ведення бізнесу, проживання фігурантів, а також у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи мережі. Серед вилученого були носії інформації з відомостями про діяльність ФОПів.

Зараз компанія повернула державі 51,5 мільйона гривень. Крім того, мережа відмовилася від штучного розподілу діяльності між підконтрольними підприємцями та перейшла на прозору модель роботи.

Які ознаки "дроблення бізнесу"

У 2026 році тема так званого "дроблення бізнесу" опинилася серед головних пріоритетів податкової служби, Бюро економічної безпеки та банківського сектору.

Сам факт існування кількох ФОПів не є порушенням закону. Проблеми виникають тоді, коли органи контролю намагаються довести інші можливі порушення – ухилення від сплати податків, приховані трудові відносини, несплату ПДВ або штучне використання спрощеної системи оподаткування.

На практиці інспектори складають своєрідний пазл. Одна ознака нічого не доводить. Але якщо таких ознак багато, бізнес автоматично потрапляє до зони ризику. Серед найбільш поширених критеріїв:

одна IP-адреса для подання звітності;

один бухгалтер на декілька ФОПів;

спільний сайт;

спільний бренд;

один склад;

спільні працівники;

однакові постачальники;

спільна реклама;

використання одного приміщення;

почергове використання ФОПів після досягнення лімітів обороту.

Експерти радять готуватися до можливих перевірок завчасно, а не після виникнення претензій.