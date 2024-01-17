Що відомо про російський підрозділ Faurecia

Група Faurecia, яка раніше виробляла частини для автомобілів у Росії, вирішила припинити свою діяльність там у 2023 році через низький попит на свою продукцію. Вони також зазнали фінансових втрат у зв'язку з цим рішенням.

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Компанію "Формат Інвест" створили топменеджери російської Faurecia в червні 2023 року з метою придбання активів французької групи та їх подальшого розвитку.

Спочатку 35% власності у "Формат Інвест" належали генеральному директору п'яти підрозділів Faurecia в Росії Тетяні Громові та операційному директору Faurecia в Росії Олів'є Гріненберже. Решта частки (по 6%) належали директорам заводів в Тольятті, Миколі Афанасьєву і Марині Давиденко, а також директору з продажу, програм і інжинірингу Олександру Горіну.

Зауважте! У вересні Олександр Горін залишив компанію, і решта співвласників отримала по 7,5% власності кожен, за винятком Тетяни Громової і Олів'є Гріненберже. Олів'є Гріненберже також отримав російський паспорт протягом 2023 року.

Вихід з Росії

У 2023 році планувалося перенести бізнес "Форесія Інтеріор Тольятті" і "Форесія екологічні рішення" на новий майданчик у ВЕЗ "Тольятті", де вже знаходилася компанія ТОВ "Форесія автомобільні рішення", яка виробляє сидіння та механізми для автокрісел.

Директор Advance Capital Артур Шубаєв сказав, що зазвичай угоди з іноземними компаніями в автомобільній промисловості, особливо в галузях з низьким виробництвом, становлять половину від їхньої вартості. Це означає, що сума угоди може бути приблизно 450 мільйонів рублів.

Зауважте! Група Faurecia, одна з найбільших компаній у світі, яка виробляє автомобільні інтер'єри та вихлопні системи, вирішила припинити свою діяльність в Росії у 2023 році. У 2022 році вони змінили свою назву на Forvia після об'єднання з Hella, компанією, яка спеціалізується на електроніці.

У звіті за 2022 рік компанія повідомила, що її діяльність в Росії була дуже обмеженою і становила лише 0,4% від її загальних продажів у цій країні у 2022 році, що менше, ніж 1,4% в попередньому році. Компанія також зазнала фінансових втрат у зв'язку з цим рішенням.

Основними клієнтами Faurecia в Росії були альянс Renault-Nissan, АвтоВАЗ, а також компанії Hyundai/Kia і Volkswagen.

До слова! Відомо, що Faurecia залишає за собою право викупити ці активи назад у майбутньому.