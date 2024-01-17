Что известно о российском подразделении Faurecia

Группа Faurecia, ранее производившая части для автомобилей в России, решила прекратить свою деятельность там в 2023 году из-за низкого спроса на свою продукцию. Они также понесли финансовые потери в связи с этим решением.

Читайте также Девальвация рубля за 2023 год стала рекордной с 2015 года, – НБУ

Компанию "Формат Инвест" создали топ-менеджеры российской Faurecia в июне 2023 года с целью приобретения активов французской группы и их дальнейшего развития.

Первоначально 35% собственности в "Формат Инвесте" принадлежали генеральному директору пяти подразделений Faurecia в России Татьяне Громовой и операционному директору Faurecia в России Оливье Гриненберже. Остальные доли (по 6%) принадлежали директорам заводов в Тольятти, Николаю Афанасьеву и Марине Давиденко, а также директору по продажам, программам и инжинирингу Александру Горину.

Заметьте ! В сентябре Александр Горин покинул компанию, и остальные совладельцы получили по 7,5% собственности каждый, за исключением Татьяны Громовой и Оливье Гриненберже. Оливье Гриненберже также получил российский паспорт в течение 2023 года.

Выход из России

В 2023 году планировалось перенести бизнес "Форессия Интериор Тольятти" и "Форессия экологические решения" на новую площадку в СЭЗ "Тольятти", где уже находилась компания ООО "Форессия автомобильные решения", производящая сиденья и механизмы для автокресел.

Директор Advance Capital Артур Шубаев сказал, что обычно соглашения с иностранными компаниями в автомобильной промышленности, особенно в отраслях с низким производством, составляют половину их стоимости. Это означает, что сумма сделки может составлять примерно 450 миллионов рублей.

Заметьте ! Группа Faurecia, одна из крупнейших компаний в мире, производящая автомобильные интерьеры и выхлопные системы, решила прекратить свою деятельность в России в 2023 году. В 2022 году они сменили свое название на Forvia после объединения с Hella, компанией, специализирующейся на электронике.

В отчете за 2022 год компания сообщила, что ее деятельность в России была очень ограничена и составила лишь 0,4% от ее общих продаж в этой стране в 2022 году, что меньше, чем 1,4% в предыдущем году. Компания также понесла финансовые потери в связи с этим решением.

Основными клиентами Faurecia в России были альянс Renault-Nissan, АвтоВАЗ, а также компании Hyundai/Kia и Volkswagen.

К слову ! Известно, что Faurecia оставляет за собой право выкупить эти активы в будущем.