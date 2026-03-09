Что известно о вкладе сыновей Трампа в производителя дронов Powerus?

Сыновья президента поддерживают новую компанию по производству дронов, целью которой является удовлетворение спроса Минобороны и устранение проблемы, оставшейся после запрета правительства на любые новые китайские дроны в США, пишет The Wall Street Journal.

Смотрите также Как Украина может помочь США в войне на Ближнем Востоке: в ISW раскрыли детали

Соучредитель Powerus Бретт Великович, ветеран сил спецопераций США сообщил, что компания ведет переговоры о приобретении украинских производителей дронов или лицензировании их технологий с последующим производством под американским брендом. Это позволит быстрее наладить выпуск дронов и предложить их военным США.

Среди инвесторов сделки – один из инвестиционных фондов Трампа – American Ventures, и Unusual Machines, компания по производству деталей для дронов, акционером и членом совещательного совета которой является Дональд Трамп-младший. Dominari Securities, инвестиционный банк, поддерживаемый братьями Трамп, также участвует в транзакции.

Эта компания, которая продает воздушные и морские дроны, заявила, что работает над созданием более 10 000 дронов ежемесячно – больше, чем производит почти любой другой производитель дронов в США сейчас.

К слову, в феврале стало известно, что второй по старшинству сын президента Дональда Трампа Эрик инвестирует в сделку на 1,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Согласно ей, производитель дронов Xtend станет публичным, объединившись с флоридской компанией JFB Construction Holdings. Среди других инвесторов – Unusual Machines Inc. , отдельная компания по производству дронов, которая привлекла брата Эрика, Дональда Трампа-младшего, в качестве советника.

Эта сделка приблизит семью Трампов к оборонному производству, что является приоритетом для администрации. Она также дает им финансовый интерес в компании, которая может получить выгоду от планов Минобороны по ускорению закупок военных беспилотников, что, по словам администрации, тормозится чрезмерной бюрократической волокитой,

– пишут в издании.

Как зарабатывает семья Трампа?