Що відомо про вклад синів Трампа у виробника дронів Powerus?

Сини президента підтримують нову компанію з виробництва дронів, метою якої є задоволення попиту Міноборони та усунення проблеми, що залишилася після заборони уряду на будь-які нові китайські дрони в США, пише The Wall Street Journal.

Співзасновник Powerus Бретт Великович, ветеран сил спецоперацій США повідомив, що компанія веде переговори про придбання українських виробників дронів або ліцензування їх технологій із подальшим виробництвом під американським брендом. Це дозволить швидше налагодити випуск дронів та запропонувати їх військовим США.

Серед інвесторів угоди – один із інвестиційних фондів Трампа – American Ventures, та Unusual Machines, компанія з виробництва деталей для дронів, акціонером та членом дорадчої ради якої є Дональд Трамп-молодший. Dominari Securities, інвестиційний банк, що підтримується братами Трамп, також бере участь у транзакції.

Ця компанія, яка продає повітряні та морські дрони, заявила, що працює над створенням понад 10 000 дронів щомісяця – більше, ніж виробляє майже будь-який інший виробник дронів у США наразі.

До слова, у лютому стало відомо, що другий за старшинством син президента Дональда Трампа Ерік інвестує в угоду на 1,5 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Згідно з нею, виробник дронів Xtend стане публічним, об'єднавшись з флоридською компанією JFB Construction Holdings. Серед інших інвесторів – Unusual Machines Inc. , окрема компанія з виробництва дронів, яка залучила брата Еріка, Дональда Трампа-молодшого, як радника.

Ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації. Вона також дає їм фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів Міноборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною,

– пишуть у виданні.

Як заробляє родина Трампа?