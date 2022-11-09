Как пишут российские СМИ, Henkel в стране-агрессоре до сих пор принадлежат 11 заводов и 12 офисов. Скорее всего, активы компании будут переданы российскому менеджменту, передает Бизнес 24.

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Окончательный выход Henkel из России

Немецкая Henkel объявила о прекращении работы в России еще в апреле этого года, хотя накануне заявляла, что не намерена полностью выходить из страны-агрессора. В середине августа химическо-промышленный концерн анонсировал продажу своих активов в России и Беларуси, однако заявил, что будет выходить из стран "плавно".

На встрече с инвесторами в ноябре Свобода подтвердил, что выход компании из российского бизнеса все еще продолжается. По его словам, Henkel планирует окончательно покинуть рынок страны-агрессора до конца года.

Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс до конца года. Не думаю, что это случится раньше,

– добавил Свобода.

К слову, финансовый директор Henkel также отметил, что к российским активам компании проявил большой интерес целый ряд потенциальных инвесторов. Напомним, что кроме офисов и заводов в России, немецкий концерн владеет брендами порошков Persil, "Пемос", "Ласка", средств "Пемолюкс", клея "Момент" и так далее.