Як пишуть російські ЗМІ, Henkel у країні-агресорці досі належать 11 заводів та 12 офісів. Найімовірніше, активи компанії передадуть російському менеджменту, передає Бізнес 24.

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Остаточний вихід Henkel з Росії

Німецька Henkel оголосила про припинення роботи у Росії ще у квітні цього року, хоча напередодні заявляла, що не збирається повністю виходити з країни-агресорки. У середині серпня хімічно-промисловий концерн таки анонсував продаж своїх активів у Росії та Білорусі, проте заявив, що виходитиме з країн "плавно".

На зустрічі з інвесторами у листопаді Свобода підтвердив, що вихід компанії з російського бізнесу все ще триває. За його словами, Henkel планує остаточно покинути ринок країни-агресорки до кінця року.

Звичайно, ми виходитимемо, ми все ще прагнемо закрити цей процес до кінця року. Не думаю, що це трапиться раніше,

– додав Свобода.

До слова, фінансовий директор Henkel також зауважив, що до російських активів компанії проявила велику цікавість ціла низка потенційних інвесторів. Нагадаємо, що окрім офісів та заводів у Росії, німецький концерн володіє брендами порошків Persil, "Пемос", "Ласка", засобів "Пемолюкс", клею "Момент" тощо.