Дело в том, что компания вложила полученные по договору о строительстве средства на депозитные счета в банке вопреки законодательству. Истцами выступили Киевский городской совет и коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

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Детали дела

Киевская городская прокуратура во время исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства в связи с нецелевым использованием средств местного бюджета коммерческим учреждением. Деньги территориальная община направила на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива "Виноградарь".

Установлено, что полученные по договору средства местного бюджета, предназначенные для строительства линии метрополитена, подрядная организация вопреки требованиям законодательства разместила на депозитные счета в банковском учреждении. Таким образом, коммерческая компания незаконно обогатилась на средствах территориальной общины.

В связи с этим Киевская городская прокуратура в лице Киевского городского совета и КП "Киевский метрополитен" подала иск в интересах государства в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с коммерческого учреждения указанные средства.

Так, суд согласился с доводами прокурора и своим решением удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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Напомним, что в 2018 году "Київметробуд" победил в тендере на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону Виноградаря. Стоимость работ компания оценила в 5,98 миллиарда гривен.

Отметим, что сдача объекта была запланирована еще на 26 ноября 2021 года, однако в сентябре прошлого года срок ввода в эксплуатацию метро на Виноградарь захотели перенести на 12 мая 2023 года.