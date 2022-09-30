Річ у тім, що компанія вклала отримані за договором про будівництво кошти на депозитні рахунки у банку всупереч законодавству. Позивачами виступили Київська міська рада та комунальне підприємство "Київський метрополітен".

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Деталі справи

Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у зв'язку з нецільовим використанням коштів місцевого бюджету комерційною установою. Гроші громада спрямувала на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву "Виноградар".

Встановлено, що отримані за договором кошти місцевого бюджету, призначені для будівництва лінії метрополітену, підрядна організація всупереч вимогам законодавства розмістила на депозитні рахунки у банківській установі. Таким чином, комерційна компанія незаконно збагатилась коштом територіальної громади.

У зв'язку з цим, Київська міська прокуратура в особі Київської міської ради та КП "Київський метрополітен" подала позов в інтересах держави до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з комерційної установи згадані кошти.

Так, суд погодився з доводами прокурора й своїм рішенням задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

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Нагадаємо, що у 2018 році "Київметробуд" переміг у тендері на будівництво станцій "Проспект Правди" та "Мостицька" Сирецько-Печерської лінії метрополітену у бік Виноградаря. Вартість робіт компанія оцінила у 5,98 мільярда гривень.

Зауважимо, що здачу об'єкта було заплановано ще на 26 листопада 2021 року, проте у вересні минулого року термін введення в експлуатацію метро на Виноградар захотіли перенести аж на 12 травня 2023 року.