Что нужно для монетизации в TikTok?

Основных инструментов монетизации в TikTok есть два – программа TikTok Creator Fund и TikTok Pulse для заработка на рекламе, рассказывает 24 Канал.

TikTok Creator Fund позволяет официально получать средства авторам контента напрямую от самой платформы за просмотры их видео. Для этого они должны соответствовать следующим требованиям:

быть совершеннолетними (от 18 лет);

иметь более 10 тысяч подписчиков;

собрать в течение последних 30 дней не менее 100 тысяч просмотров их видео.

Однако пока TikTok Creator Fund недоступна в Украине.

Программа работает пока в Великобритании, США, Германии, Италии и некоторых других странах. Однако украинские тиктокеры даже с огромным количеством подписчиков присоединиться к ней официально не могут.

Монетизация через продвижение рекламы тоже невозможна. С начала полномасштабной войны платформа решила приостановить рекламные кампании в Украине.

Что известно о TikTok Creator Fund? TikTok Creator Fund – это программа платформы, которая платит авторам за популярность их видео, учитывая просмотры и реакции зрителей. Размер выплат зависит, в частности, от предпочтений, распространений, комментариев к видео.

Как зарабатывать в TikTok?

Отсутствие возможности присоединиться к официальной программе монетизации TikTok не означает, что украинцы не могут зарабатывать на платформе. Наоборот, есть немало других способов:

Реклама брендов

Больше всего тиктокеры зарабатывают на рекламе. Уже с 10–20 тысячами подписчиков можно получить предложения от брендов: сделать обзор, распаковки или упоминание в ролике. Это хорошо работает в сфере косметики, технологий, моды и фитнеса.

Продажа собственной продукции

TikTok помогает рекламировать собственные товары. Эксперты, дизайнеры, художники, владельцы бизнесов могут через платформу привлечь внимание и привлечь аудиторию на свой сайт, Instagram или другую платформу для продажи товаров и услуг.

Подарки от подписчиков

Во время прямых эфиров подписчики могут присылать виртуальные подарки, которые потом автом имеет возможность конвертировать в настоящие деньги. Но опять же надо быть совершеннолетним и иметь не менее 1 000 подписчиков.

Партнерские программы

Переходы на другие платформы также приносят прибыль. Авторы могут оставлять в TikTok ссылки на товары партнеров и получать процент с продаж с них.

Стоит знать! Некоторые украинские тиктокеры пытаются обойти ограничения TikTok Creator Fund, воспользовавшись VPN и изменив страну в настройках. Однако риск высок, ведь TikTok может обнаружить несоответствие и заблокировать выплаты или вообще аккаунт.