Що треба для монетизації у TikTok?

Основних інструментів монетизації у TikTok є два – програма TikTok Creator Fund та TikTok Pulse для заробітку на рекламі, розповідає 24 Канал.

TikTok Creator Fund дозволяє офіційно отримувати кошти авторам контенту напряму від самої платформи за перегляди їхніх відео. Для цього вони мають відповідати таким вимогам:

бути повнолітніми (від 18 років);

мати понад 10 тисяч підписників;

зібрати протягом останніх 30 днів не менш як 100 тисяч. переглядів їхніх відео.

Однак наразі TikTok Creator Fund недоступна в Україні.

Програма працює поки що у Великій Британії, США, Німеччині, Італії та деяких інших країнах. Проте українські тіктокери навіть з величезною кількістю підписників приєднатися до неї офіційно не можуть.

Монетизація через просування реклами теж неможлива. Від початку повномасштабної війни платформа вирішила призупинити рекламні кампанії в Україні.

Що відомо про TikTok Creator Fund? TikTok Creator Fund – це програма платформи, яка платить авторам за популярність їхніх відео, враховуючи перегляди та реакції глядачів. Розмір виплат залежить, зокрема, від вподобань, поширень, коментарів до відео.

Як заробляти у TikTok?

Відсутність можливості приєднатися до офіційної програми монетизації TikTok не означає, що українці не можуть заробляти на платформі. Навпаки, є чимало інших способів:

Реклама брендів

Найбільше тіктокери заробляють на рекламі. Уже з 10–20 тисячами підписників можна отримати пропозиції від брендів: зробити огляд, розпакування чи згадку в ролику. Це добре працює у сфері косметики, технологій, моди та фітнесу.

Продаж власної продукції

TikTok допомагає рекламувати власні товари. Експерти, дизайнери, художники, власники бізнесів можуть через платформу привернути увагу та залучити аудиторію на свій сайт, Instagram чи іншу платформу для продажу товарів та послуг.

Подарунки від підписників

Під час прямих ефірів підписники можуть надсилати віртуальні подарунки, які потім автом має змогу конвертувати у справжні гроші. Але знову ж треба бути повнолітнім і мати не менше 1 000 підписників.

Партнерські програми

Переходи на інші платформи також приносять прибуток. Автори можуть залишати у TikTok посилання на товари партнерів та отримувати відсоток з продажів з них.

Варто знати! Деякі українські тіктокери намагаються обійти обмеження TikTok Creator Fund, скориставшись VPN та змінивши країну у налаштуваннях. Однак ризик високий, адже TikTok може виявити невідповідність і заблокувати виплати чи взагалі акаунт.