Ozon начал продавать товары в новой стране

После атак на склады в России Ozon запустил продажи в Монголии. Местным покупателям уже доступен ассортимент из более чем 90 миллионов товаров различных категорий, пишет российское СМИ "Интерфакс".

На первом этапе Ozon планирует доставлять заказы в течение до 10 дней. Получать покупки можно будет в отделениях Почты Монголии.

Монголия стала девятой страной за пределами России, где Ozon развивает свой маркетплейс. Компания начала выходить на рынки стран ближнего зарубежья в 2021 году. В настоящее время ее сервисы работают в:

Беларуси;

Армении;

Казахстане;

Азербайджане;

Грузии;

Кыргызстане;

Узбекистане;

Туркменистане.

Кроме того, Ozon развивает бизнес в Китае и Турции.

Ozon расширяет бизнес на фоне проблем с логистикой

Выход на новый рынок происходит на фоне серьезных проблем с логистикой российского маркетплейса внутри страны.

22 августа Министерство обороны Украины заявило о начале ударов по логистическим объектам Ozon после атак на крупнейшие хабы его конкурента Wildberries. Сами атаки в ведомстве называют "дальнобойными санкциями", целью которых является осложнение российской логистики и нанесение экономического ущерба врагу.

Все потому, что Ozon является не только торговой платформой исключительно для гражданского населения. Российское "либеральное" издание "Медуза" проанализировало "волонтерские" сборы крупнейших провоенных телеграм-каналов и обнаружило целых 3 577 прямых ссылок на товары так называемого "двойного назначения".

Через маркетплейс Ozon россияне заказывают фактически все необходимое для армии: бронежилеты, прицелы, рации, аккумуляторы и даже системы сброса для дронов. Причем компоненты для дронов в этом исследовании покупали через "Озон" даже чаще, чем через "Wildberries".