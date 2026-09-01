Ozon начал продавать товары в новой стране
После атак на склады в России Ozon запустил продажи в Монголии. Местным покупателям уже доступен ассортимент из более чем 90 миллионов товаров различных категорий, пишет российское СМИ "Интерфакс".
На первом этапе Ozon планирует доставлять заказы в течение до 10 дней. Получать покупки можно будет в отделениях Почты Монголии.
Монголия стала девятой страной за пределами России, где Ozon развивает свой маркетплейс. Компания начала выходить на рынки стран ближнего зарубежья в 2021 году. В настоящее время ее сервисы работают в:
- Беларуси;
- Армении;
- Казахстане;
- Азербайджане;
- Грузии;
- Кыргызстане;
- Узбекистане;
- Туркменистане.
Кроме того, Ozon развивает бизнес в Китае и Турции.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ozon расширяет бизнес на фоне проблем с логистикой
Выход на новый рынок происходит на фоне серьезных проблем с логистикой российского маркетплейса внутри страны.
22 августа Министерство обороны Украины заявило о начале ударов по логистическим объектам Ozon после атак на крупнейшие хабы его конкурента Wildberries. Сами атаки в ведомстве называют "дальнобойными санкциями", целью которых является осложнение российской логистики и нанесение экономического ущерба врагу.
Все потому, что Ozon является не только торговой платформой исключительно для гражданского населения. Российское "либеральное" издание "Медуза" проанализировало "волонтерские" сборы крупнейших провоенных телеграм-каналов и обнаружило целых 3 577 прямых ссылок на товары так называемого "двойного назначения".
Через маркетплейс Ozon россияне заказывают фактически все необходимое для армии: бронежилеты, прицелы, рации, аккумуляторы и даже системы сброса для дронов. Причем компоненты для дронов в этом исследовании покупали через "Озон" даже чаще, чем через "Wildberries".