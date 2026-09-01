Ozon почав продавати товари в новій країні

Після атак на склади в Росії Ozon запустив продажі в Монголії. Місцевим покупцям уже доступний асортимент із понад 90 мільйонів товарів різних категорій, пише росЗМІ "Інтерфакс".

На першому етапі Ozon планує доставляти замовлення протягом до 10 днів. Отримувати покупки можна буде у відділеннях Пошти Монголії.

Монголія стала дев'ятою країною за межами Росії, де Ozon розвиває свій маркетплейс. Компанія почала виходити на ринки країн ближнього зарубіжжя у 2021 році. Наразі її сервіси працюють у:

Білорусі;

Вірменії;

Казахстані;

Азербайджані;

Грузії;

Киргизстані;

Узбекистані;

Туркменістані.

Крім того, Ozon розвиває бізнес у Китаї та Туреччині.

Ozon розширює бізнес на тлі проблем із логістикою

Вихід на новий ринок відбувається на тлі серйозних проблем із логістикою російського маркетплейсу всередині країни.

22 серпня Міністерство оборони України заявило про початок ударів по логістичних об'єктах Ozon після атак на найбільші хаби його конкурента Wildberries. Самі атаки у відомстві називають "далекобійними санкціями", метою яких є ускладнення російської логістики та економічна шкода ворогу.

Усе через те, що Ozon є не лише торговельною платформою чисто для цивільних. Російське "ліберальне" видання Meduza проаналізувало "волонтерські" збори найбільших провоєнних телеграм-каналів та знайшло аж 3 577 прямих посилань на товари так званого "подвійного призначення".

Через маркетплейс Ozon росіяни замовляють фактично все необхідне для армії: бронежилети, приціли, рації, акумулятори та навіть системи скидів для дронів. Причому компоненти для дронів у цьому дослідженні купували через Ozon навіть частіше, ніж через Wildberries.



