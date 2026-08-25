Українські військові вирішили не зупинятися на одному російському маркетплейсі.

Кампанія далекобійних ударів України по російському бізнесу тільки набирає обертів. Слідом за Wildberries, яким вибили приблизно третину площ, українські дрони полетіли по інфраструктурі другого за масштабом російському маркетплейсу – Ozon. Вже перші удари завдали компанії відчутних збитків і спровокували паніку на біржі (Ozon – публічна компанія).

Ситуація вже настільки критична, що ігнорувати її не можуть навіть в Кремлі. Склади горять, економіка страждає, а масованість українських дронових атак лише зростає.

24 Канал проаналізував розширення українських дронових ударів на компанію Ozon, щоб розібратися, яких реальних збитків зазнає російська економіка, чи дійсно маркетплейс торгує армійським спорядженням, і як далекобійна кампанія України по російських маркетплейсах може стати лише анонсом першої нарешті проблемної зими для росіян.

Горять логістичні центри Ozon: що це за компанія і як вона пов'язана з російською армією

Після кількох тижнів системних ударів по складах Wildberries у ніч проти 22 серпня 2026 року українські дрони вперше атакували великий логістичний центр другого найбільшого російського маркетплейса – Ozon у Чапаєвську Самарської області. Об'єкт свого часу коштував компанії понад 47 мільйонів доларів і на момент будівництва мав стати другим за величиною логістично-сортувальним центром компанії.



Знищений склад компанії Ozon у Чапаєвську / Фото – соцмережі

Уже наступної ночі під удар потрапив склад в Оренбурзі, а 24 серпня – об'єкти в Адигейську, Невинномиську та Махачкалі.

За підрахунками російських медіа, лише за три дні Україна атакувала близько 233 тисяч квадратних метрів, або приблизно 6% усіх складських приміщень Ozon. Причому після успішної кампанії ударів по Wildberries інвестори одразу зрозуміли, до чого все йде, і ціна акцій компанії на Московській біржі в один момент обвалилася приблизно на 28%.

Водночас Україна навіть не особливо приховує суть таких атак. Міністерство оборони прямо заявило, що Після того як українські сили безпілотних систем уразили вже 15 найбільших логістичних хабів Wildberries, – "настала черга Ozon". Самі атаки у відомстві називають "далекобійними санкціями", метою яких є ускладнення російської логістики та економічна шкода ворогу.

Що цікаво, видно, такий підхід виявився повністю робочим, адже про економічний ефект від таких ударів заговорив уже й сам Володимир Путін. Причому реакція російського диктатора виявилася доволі нервовою, хоч і він намагався применшити масштаб проблеми. Путін одразу почав погрожувати ударами у відповідь, а Київ, мовляв, своїми атаками проти РФ "відкрив скриньку Пандори".

Проблема ж для Кремля полягає в тому, що збільшити ставки у повітряних атаках вони навряд чи здатні, адже Росія завдавала сотні ударів по українській інфраструктурі протягом останніх кількох років, ще до того, як запалав перший склад Wildberries. Однак те, що Путін публічно згадав цю проблему, – вже свідчить про те, що економічний ефект від українських ударів Росія відчуває все краще.

Це, до речі, помітили також і в Європі. 24 серпня президент Фінляндії Александр Стубб підтримав далекобійні удари України по Росії, прямо заявивши, що це – єдиний шлях до реальних переговорів.

Ozon є не лише торговельною платформою чисто для цивільних. Російське "ліберальне" видання Meduza проаналізувало "волонтерські" збори найбільших провоєнних телеграм-каналів та знайшло аж 3 577 прямих посилань на товари так званого "подвійного призначення" з Ozon. Причому ця кількість майже ідентична кількості посилань на вже побитий життям Wildberries, звідки було 3 687 таких посилань.

Масштаб дійсно разючий, враховуючи, що у статті пораховані лише запити від "волонтерів", а прямі закупівлі від російських солдатів не враховані. Через маркетплейс Ozon росіяни замовляють фактично все необхідне для армії: бронежилети, приціли, рації, акумулятори та навіть системи скидів для дронів. Причому компоненти для дронів у цьому дослідженні купували через Ozon навіть частіше, ніж через Wildberries.

Найцікавіше, що компанія Ozon почала готуватися до українських ударів ще задовго до того, як вони сталися. Побачивши атаки на Wildberries, компанія зрозуміла, що удари по ній – питання часу та ресурсів, тому поспіхом почала переносити дорогі товари зі складів у пункти видачі, підвищувала вартість страхування для продавців та навіть вигадувала і пропонувала продавцям окремі схеми роботи без зберігання товарів у великих логістичних центрах.

Тобто виходить так, що українські удари почали завдавати Ozon збитків ще навіть до першої пожежі. А після того, як дрони все ж дісталися його складів, ця проблема перестала бути лише організаційною, а й стала болем для багатьох малих бізнесів, що прямо співпрацюють із компанією.

Ланцюгова реакція: як від ударів по маркетплейсах страждає російський бізнес та банки

Звісно, кілька атакованих складів навряд чи здатні самі по собі обвалити Ozon або тим паче всю російську економіку. Лише на кінець минулого року компанія мала близько 5 мільйонів квадратних метрів складських площ, 50 великих логістичних центрів та понад 150 регіональних хабів. Тобто навіть атаковані за перші три дні, близько 6% загальної складської площі компанії, залишаються відносно невеликою частиною гігантської логістичної машини.

Проблема в тому, що економічний ефект таких ударів не обмежується лише згорілими квадратними метрами складів. Після того як українські дрони все ж дісталися об'єктів Ozon, компанії довелося буквально перебудовувати логістику на ходу. Після атаки на Чапаєвськ Ozon скасував маршрути до пошкодженого центру та почав перенаправляти вантажі на інші об'єкти.



В Оренбурзі після евакуації понад 300 працівників приймання та відвантаження товарів зупинили на невизначений термін. А після пожежі у Махачкалі компанія взагалі прибрала товари з цього складу з онлайн-вітрини, тобто якщо аналогічної позиції не було в іншому центрі, покупець просто бачив напис: "немає в наявності".



Пожежа на складі Ozon в Махачкалі / Фото – соцмережі

Виходить, що навіть один пошкоджений склад автоматично створює проблеми для цілої мережі. Товари треба перевозити в інший регіон, сусідні центри отримують додаткове навантаження, доставлення стає довшим, а частину замовлень доводиться просто скасовувати. Самі продавці вже скаржаться на різке збільшення термінів доставлення та скарги від клієнтів, які не розуміють, де знаходиться їхній товар.

Та на відміну від Wildberries, Ozon таки вирішив взяти частину цих витрат брати на себе. Питання лише – чи це хороша ідея. Товари, які прямували до атакованих складів, компанія пообіцяла власним коштом перенаправляти на інші об'єкти. З продавців тимчасово не братимуть гроші за зберігання товарів на пошкоджених складах, а за застраховану продукцію мають виплатити компенсації.

Крім того, у 38 регіонах компанія відключила післяоплату частини замовлень, скасувала деякі штрафи для продавців та навіть запустила додаткові акції, щоб швидше спустошити поки ще цілі склади, поки туди не так само не прилетіло.

Таку велику кількість проблем спричинили всього пару днів ударів, а за досвідом Wildberries всі розуміють, що станеться, якщо українська далекобійна кампанія триватиме довше. А вона триватиме. Тому великі продавці на Wildberries вже звертаються до російського Сбербанку з проханням реструктуризувати борги за знищений товар. Якщо сюди додадуться також запити від продавців на Ozon, загальний економічний удар суттєво поглибиться.

Тобто український дрон може влучити у конкретний склад, але рахунок поступово розповзається по всьому ланцюгу – від самого Ozon і страхових компаній до продавців, банків та зрештою покупців. У підсумку, реальна ціна продовження війни, а разом з цим – продовження таких ударів, значно більша за вартість того, що безпосередньо згоріло у конкретної компанії.

Підготовка до зими: як далекобійні удари України можуть вийти за межі суто економічного впливу на РФ

Втім, найбільш неприємною для Кремля може виявитися навіть не пряма економічна шкода від таких ударів, а їхній поступовий вплив на звичайних росіян. Особливо зараз, коли до виборів у Державну Думу залишається менш як місяць. Голосування, точніше – "електоральна процедура", призначене на 18 – 20 вересня 2026 року, і сам Путін нещодавно заявив, що ці вибори мають продемонструвати "стабільність держави".

Звісно, навряд чи варто очікувати, що проблеми з доставленням раптом змусять росіян масово голосувати проти путінської "Єдиної Росії". Тим більше, що Кремль уже максимально зачистив політичне поле, а єдину зареєстровану антивоєнну партію "Яблуко" взагалі не допустили до виборів. Проте, російській владі важливий не лише результат голосування, а й картинка тієї самої стабільності, яку Путін обіцяє своїм виборцям.

І тут Ozon є доволі болючою ціллю. За підсумками 2025 року компанія мала вже близько 84 тисячі пунктів видачі, які охоплювали приблизно 130 мільйонів людей. Майже половина цих точок працює у невеликих містах та селах із населенням до 50 тисяч людей. А загально, через логістичну систему компанії щодня проходить понад 23 мільйони товарів.

Тобто йдеться про сервіс, із яким "пересічний росіянин" стикається значно частіше, ніж з ситуацією на фронті, і навіть на заправках. Росіянин може не знати, скільки мільярдів рублів втратила його держава на експорті бензину через удари по НПЗ, але дуже швидко помітить, якщо китайські навушники їхатимуть довше, дорожче, або ж взагалі згорять на складі.



Динаміка скарг росіян на погіршення рівня життя постійно зростає з 2014 року / Джерело – Gallup

Особливо неприємно все це виглядає на тлі загального економічного спаду. Ще навесні, згідно з опитуванням Gallup 60% росіян вважали, що економічна ситуація у їхньому регіоні погіршується, а 56% говорили про падіння рівня життя. Це найгірші настрої щонайменше за останні два десятиліття – при тому, що саме опитування проводилося ще до нинішньої хвилі ударів по російській інфраструктурі.

Тож зі "скринькою Пандори" Путін, можливо, дійсно вгадав. От тільки відкрила її не Україна, і точно не цього літа. Росія зробила це значно раніше, коли роками системно била по українській інфраструктурі, і особливо – енергетиці, розраховуючи, що темрява та холод залишатимуться виключно українською проблемою.

Удари по Wildberries та Ozon демонструють ще одну неприємну для Кремля річ – стає все більш очевидним, що дістатися до російського глибокого тилу не так уже й складно. Величезна територія, тисячі складів, нафтобаз, заводів, підстанцій та інших об'єктів просто фізично не можуть бути однаково добре захищені. А отже, ближче до зими питання стійкості енергетики вперше може стати проблемою не лише для України. В окупованому Криму вже встигли з цим ознайомитись.



Блекаут в окупованому Криму / Фото – Інформатор UA

І тоді головною загрозою для Кремля буде вже не окремий згорілий склад Ozon. Значно небезпечнішою стане сама думка росіян про те, що війна перестала бути односторонньою та комфортною для їхнього побутового життя.

Якщо до перебоїв з доставленням додадуться також проблеми зі світлом та теплом, і поступово ставатимуть частиною повсякденного життя вже у європейській частині Росії, вся конструкція путінської "стабільності" може виявитися значно крихкішою, ніж Кремль намагався зобразити в телевізорі.

Що за Ozon: як з'явилась ця компанія і чому стала важливою

Компанія Ozon з'явилась ледь не з появою тренду на більш-менш масове використання інтернету в Росії. Починалось все з торгівлі книжками та відеокасетами, і фактично було спробою росіян відтворити модель ранньої версії американського Amazon. Власне, звідти й назви – та співзвучність не випадковість, а свідоме мавпування з наміром паразитувати на розкрученому бренді. Цікаво, що незабаром для Росії Ozon став більш важливим за Amazon.

З часом до асортименту "електронної бібліотеки" додали електроніку, одяг та інші товари, а у сучасний маркетплейс компанія перетворилася вже у 2018-му році, що зробило Ozon основним конкурентом Wildberries на російському ринку.

При чому, на відміну від Wildberries, акції компанії Ozon представлені на фондових біржах (зокрема, американській), і в різні роки залучала великі іноземні інвестиції (найвідоміша історія – фонд Baring Vostok бізнесмена Майкла Калві, який повною мірою свого часу дізнався про специфіку ведення економічної діяльності в Росії).

Після початку повномасштабної війни ця конструкція почала поступово розвалюватися. Компанія перенесла головну юридичну структуру з Кіпру до Росії, а російський інвестор такий собі Олександр Чачава, наростивши свою частку компанії майже до 35%, став найбільшим акціонером Ozon.

Картинка зі звуком – популярний мем за мотивами фільму братів Коенів ідеально описує нову російську реальність / Джерело – соцмережі

За даними видання The Bell, за придбанням такого великого пакета акцій Ozon з боку не надто відомого Чачави, який вперто наполягає, що інвестує власні кошти, могли стояти структури, пов'язані з Юрієм Ковальчуком – одним з найближчих соратників Володимира Путіна, його "гаманцем" і "внутрішнім голосом", який свого часу і засмітив мізки недалекого гебіста маячнею про історичну місію Росії та "вічний бій" з печенігами.

Саму купівлю ймовірно курував перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Це ще один аргумент до того, що удари по Ozon – потрібні. Бо, видно, це удари не просто по маркетплейсах, а по номіналах номіналів Путіна.

При цьому влітку 2026-го, вже після старту ударів по Wildberries мережеві конспірологи пояснювали відсутність українських ударів по Ozon не концентрацією ресурсів і методичністю, а саме - американською часткою в акціях компанії, яка досі залишалась. У суботу, 22 серпня, з першим ударом по складах маркетплейса, ця теорія була спростована.