Вакансий на рынке труда стало больше

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Work.ua, уже 8 месяцев подряд работодатели предлагают соискателям работы более 100 тысяч вакансий. Несмотря на это размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, не изменился. Он составляет 21 500 гривен.

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Наблюдается минимальное смещение зарплатной медианы в Киевской области – 24 000 гривен, Львовской области – 21 500 гривен и Харьковской области – 19 170 гривен.

Обратите внимание! По количеству предложений работы рынок труда сейчас повторяет картину 2021 года. Однако тогда работодатели разместили более 117 тысяч вакансий.

Согласно исследованию, такое восстановление не является равномерным. Дело в том, что ситуация с работой на западе и в центре страны значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.

Больше всего в сентябре прирост вакансий наблюдался:

в Ивано-Франковской области (+4%),

в Черкасской области (+4%),

в Запорожской области (+4%),

в Волынской области (+3%),

в Черниговской области (+2%),

в Винницкой области (+2%).

Кого ищут больше всего

Ищут на рынке труда в основном работников в сфере обслуживания – более 21 тысячи предложений. Также заметный прирост есть в категории "Логистика, склад, ВЭД" (+5%) и "Рабочие специальности, производство" (+4%).

Интересно! Соискателей работы больше всего привлекает работа в таких категориях, как "СМИ, издательство, полиграфия", "IT, компьютеры, интернет", "Топ-менеджмент, руководство высшего звена", "Дизайн, творчество" и "Маркетинг, реклама, PR".

В пятерку компаний с наибольшим количеством вакансий на рынке труда входят: