Вакансій на ринку праці побільшало

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Work.ua, вже 8 місяців поспіль роботодавці пропонують шукачам роботи понад 100 тисяч вакансій. Попри це розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився. Він складає 21 500 гривень.

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Спостерігається мінімальний зсув зарплатної медіани в Київській області – 24 000 гривень, Львівській області – 21 500 гривень та Харківській області – 19 170 гривень.

Зверніть увагу! За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року. Однак тоді роботодавці розмістили понад 117 тисяч вакансій.

Згідно із дослідженням, таке відновлення не є рівномірним. Річ у тім, що ситуація з роботою на заході та в центрі країни значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

Найбільше у вересні приріст вакансій спостерігався:

в Івано-Франківській області (+4%),

у Черкаській області (+4%),

у Запорізькій області (+4%),

у Волинській області (+3%),

у Чернігівській області (+2%),

у Вінницькій області (+2%).

Кого шукають найбільше

Шукають на ринку праці здебільшого працівників у сфері обслуговування – понад 21 тисяча пропозицій. Також помітний приріст є в категорії "Логістика, склад, ЗЕД" (+5%) та "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%).

Цікаво! Шукачів роботи найбільше приваблює робота у таких категоріях, як "ЗМІ, видавництво, поліграфія", "IT, комп’ютери, інтернет", "Топменеджмент, керівництво вищої ланки", "Дизайн, творчість" та "Маркетинг, реклама, PR".

До п'ятірки компаній з найбільшою кількістю вакансій на ринку праці входять: