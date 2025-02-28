Лидеры по объемам продаж

При этом Китай остается крупнейшим рынком новых авто – там реализовали 1,96 миллионов автомобилей, что на 1,4% меньше, чем в январе 2024 года. Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома", информирует 24 Канал.

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США заняли второе место, продав 1,1 миллион авто, что на 4,5% больше, чем год назад. А Европа показала спад – в январе здесь было реализовано 1,01 миллион авто, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году.

Ситуация на украинском рынке

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнился 14 тысячами подержанных легковушек, импортируемых из-за рубежа. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также украинцы приобрели 3,3 тысячи подержанных авто в возрасте до 5 лет, что составляет 24% от всех импортируемых машин с пробегом.