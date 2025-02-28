Лідери за обсягами продажів

При цьому Китай залишається найбільшим ринком нових авто – там реалізували 1,96 мільйонів автомобілів, що на 1,4% менше, ніж у січні 2024 року. Про це свідчать дані "Укравтопрому", інфомує 24 Канал.

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США посіли друге місце, продавши 1,1 мільйон авто, що на 4,5% більше, ніж рік тому. А Європа показала спад – у січні тут було реалізовано 1,01 мільйон авто, що на 3,2% менше, ніж торік.

Ситуація на українському ринку

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнився 14 тисячами вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також українці придбали 3,3 тисячі вживаних авто віком до 5 років, що становить 24% від усіх імпортованих машин із пробігом.