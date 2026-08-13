Почему работодатели повышают зарплаты и что происходит на рынке труда

За последний год зарплаты выросли примерно на 17–20%, если речь идет о вакансиях на ведущих сайтах по трудоустройству. Об этом рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, пишет "Ранок вдома".

Сейчас конкуренция "обогнала" инфляцию. Работодатель вынужден повышать зарплату, чтобы вас не переманил соседний канал или бизнес-конкурент,

– отметила Пашкина.

Одной из главных причин кадрового дефицита остается сокращение числа людей, способных работать. На ситуацию влияют полномасштабная война, выезд украинцев за границу, демографические изменения и старение населения. Среди главных причин эксперт также называет:

эйджизм – предвзятое отношение к кандидатам старшего возраста;

сексизм;

недостаточное внимание к людям с инвалидностью;

отсутствие качественной профориентации.

По оценке Татьяны Пашкиной, масштабы сокращения украинского рынка труда весьма значительны.

Наш рынок труда сократился с 16 миллионов до 10, и теперь на одного работающего приходится один пенсионер. А дальше будет хуже, потому что рождаемость падает, и мы стареем,

– говорит эксперт.

Из-за дефицита кадров бизнесу придется пересматривать подходы к найму. В частности, одним из резервов рынка труда могут стать люди старшего возраста. Эксперт подчеркивает, что работодателям нужно избавляться от предвзятого отношения к таким кандидатам.

Еще один большой резерв – люди с инвалидностью. По словам Пашкиной, уровень их трудоустройства до сих пор остается недостаточным, хотя в условиях кадрового дефицита эта группа может частично компенсировать нехватку работников.

Какие специалисты получают самые высокие зарплаты в Украине

Особенно показательна ситуация с зарплатами в июне 2026 года. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались именно рабочие специальности. Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в следующих категориях:

Штукатуры – 73,5 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем годом ранее; Плиточники – 70 тысяч гривен (+47%); Фасадчики – 70 тысяч гривен (+17%); Дальнобойщики – 65 тысяч гривен (+16%); Каменщики – 65 тысяч гривен (+18%); Рихтовщики – 60 тысяч гривен (+20%); Строители – 50 тысяч гривен (+16%).

То есть дефицит работников буквально меняет зарплатную карту Украины. Компаниям нужны люди, которые могут выполнять конкретную работу, и в таких условиях работодатели вынуждены конкурировать за работника уже не только вакансией, но и деньгами.