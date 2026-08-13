Чому роботодавці піднімають зарплати і що відбувається на ринку праці

За останній рік зарплати зросли приблизно на 17 – 20%, якщо мова йде про вакансії на провідних сайтах із працевлаштування. Про це розповіла експертка ринку праці Тетяна Пашкіна, пише "Ранок вдома".

Зараз конкуренція "перекусила" інфляцію. Роботодавець мусить додавати зарплату, щоб вас не переманив сусідський канал чи бізнес-конкурент,

– зазначила Пашкіна.

Однією з головних причин кадрового голоду залишається скорочення кількості людей, які можуть працювати. На ситуацію впливають повномасштабна війна, виїзд українців за кордон, демографічні зміни та старіння населення. Серед головних причин експертка також називає:

ейджизм – упередження щодо кандидатів старшого віку;

сексизм;

недостатню увагу до людей з інвалідністю;

відсутність якісної профорієнтації.

За оцінкою Тетяни Пашкіної, масштаб скорочення українського ринку праці є дуже значним.

Наш ринок праці з 16 мільйонів скоротився до 10 і в нас тепер на одного працюючого припадає один пенсіонер. А далі буде гірше, тому що народжуваність падає і ми старішаємо,

– каже експертка.

Через дефіцит кадрів бізнесу доведеться переглядати підходи до найму. Зокрема, одним із резервів ринку праці можуть стати люди старшого віку. Експертка наголошує, що роботодавцям потрібно позбуватися упередженого ставлення до таких кандидатів.

Ще один великий резерв – люди з інвалідністю. За словами Пашкіної, рівень їхнього працевлаштування досі залишається недостатнім, хоча в умовах кадрового дефіциту ця група може частково компенсувати нестачу працівників.

Які фахівці мають найвищі зарплати в Україні

Особливо показовою є ситуація із зарплатами у червні 2026 року. Серед найбільш високооплачуваних професій опинилися саме робітничі спеціальності. Найвищі медіанні зарплати зафіксували у таких категоріях:

Штукатури – 73,5 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж роком раніше; Плиточники – 70 тисяч гривень (+47%); Фасадники – 70 тисяч гривень (+17%); Далекобійники – 65 тисяч гривень (+16%); Муляри – 65 тисяч гривень (+18%); Рихтувальники – 60 тисяч гривень (+20%); Будівельники – 50 тисяч гривень (+16%).

Тобто дефіцит працівників буквально змінює зарплатну карту України. Компаніям потрібні люди, які можуть виконувати конкретну роботу, і за таких умов роботодавці змушені конкурувати за працівника вже не лише вакансією, а й грошима.