Кто из ФЛП должен вести товарный учет

Все зависит от системы налогообложения ФЛП, статуса плательщика НДС и того, какие именно товары продает предприниматель, пишет YANKIV.

По состоянию на 2026 год обязанность вести учет товарных запасов распространяется на три категории предпринимателей:

ФЛП на общей системе налогообложения;

ФЛП III группы единого налога, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС;

ФЛП на упрощенной системе, которые продают товары из так называемой рисковой группы.

Какие товары могут заставить ФЛП вести учет

К рисковой группе законодательство относит три категории продукции:

Лекарственные средства и медицинские изделия; Технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту; Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

При этом перечень технически сложных товаров достаточно широк. К нему, в частности, относятся холодильники, телефоны, телевизоры, стиральные машины, компьютеры, видеокарты, велосипеды, бойлеры, игровые приставки и дроны.

Какой штраф за неучтенный товар

Если в ходе проверки налоговая обнаружит товары, по которым ФЛП должен был вести учет, но не может подтвердить их происхождение и наличие соответствующими документами, может быть наложен штраф.

Ответственность за учет товаров у ФЛП установлена статьей 20 Закона о РРО: штраф за неучтенный товар – это двойная стоимость по ценам реализации, но не менее 170 гривен. Например, при обнаружении неучтенного товара на сумму 200 000 гривен сумма штрафа составит 400 000 гривен.

Кстати, неточности в Едином государственном реестре также могут стать причиной неприятностей и штрафов для предпринимателей, компаний и общественных организаций.

Если неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель, необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр. Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.

