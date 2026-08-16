Кто из ФЛП должен вести товарный учет
Все зависит от системы налогообложения ФЛП, статуса плательщика НДС и того, какие именно товары продает предприниматель, пишет YANKIV.
По состоянию на 2026 год обязанность вести учет товарных запасов распространяется на три категории предпринимателей:
- ФЛП на общей системе налогообложения;
- ФЛП III группы единого налога, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС;
- ФЛП на упрощенной системе, которые продают товары из так называемой рисковой группы.
Какие товары могут заставить ФЛП вести учет
К рисковой группе законодательство относит три категории продукции:
- Лекарственные средства и медицинские изделия;
- Технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту;
- Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
При этом перечень технически сложных товаров достаточно широк. К нему, в частности, относятся холодильники, телефоны, телевизоры, стиральные машины, компьютеры, видеокарты, велосипеды, бойлеры, игровые приставки и дроны.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Какой штраф за неучтенный товар
Если в ходе проверки налоговая обнаружит товары, по которым ФЛП должен был вести учет, но не может подтвердить их происхождение и наличие соответствующими документами, может быть наложен штраф.
Ответственность за учет товаров у ФЛП установлена статьей 20 Закона о РРО: штраф за неучтенный товар – это двойная стоимость по ценам реализации, но не менее 170 гривен. Например, при обнаружении неучтенного товара на сумму 200 000 гривен сумма штрафа составит 400 000 гривен.
Кстати, неточности в Едином государственном реестре также могут стать причиной неприятностей и штрафов для предпринимателей, компаний и общественных организаций.
Если неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель, необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр. Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.