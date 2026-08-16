Хто з ФОП повинен вести товарний облік

Все залежить від системи оподаткування ФОП, статусу платника ПДВ та того, які саме товари продає підприємець, пише YANKIV.

Станом на 2026 рік обов'язок вести облік товарних запасів поширюється на три категорії підприємців:

ФОП на загальній системі оподаткування;

ФОП ІІІ групи єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ;

ФОП на спрощеній системі, які продають товари з так званої ризикової групи.

Які товари можуть змусити ФОП вести облік

До ризикової групи законодавство відносить три категорії продукції:

Лікарські засоби та медичні вироби; Технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту; Ювелірні вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

При цьому перелік технічно складних товарів досить широкий. До нього, зокрема, належать холодильники, телефони, телевізори, пральні машини, комп'ютери, відеокарти, велосипеди, бойлери, ігрові приставки та дрони.

Який штраф за необлікований товар

Якщо під час перевірки податкова виявить товари, щодо яких ФОП мав вести облік, але не може підтвердити їх походження та наявність відповідними документами, може застосовуватися штраф.

Відповідальність за облік товарів у ФОП встановлена статтею 20 Закону про РРО: штраф за необлікований товар – це подвійна вартість за цінами реалізації, але не менше 170 гривень. Наприклад, при виявленні необлікованого товару на 200 000 гривень сума штрафу складе 400 000 гривень.

До слова, також неточності в Єдиному державному реєстрі можуть стати причиною неприємностей і штрафів для підприємців, компаній та ГО.

Якщо неточні відомості містилися в документах, які подавав сам заявник, потрібно звернутися до державного реєстратора із відповідними документами. Крім того, заявнику доведеться сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру. Конкретна сума залежить від виду реєстраційної дії та змін, які необхідно внести до ЄДР.

