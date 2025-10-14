Кабмин запускает новую модель производства оружия

Как сообщила пресс-служба Минобороны, принятое правительством постановление создает правовую основу для публично-частного партнерства в оборонно-промышленном комплексе, передает 24 Канал.

Смотрите также Шмыгаль: Украина вводит квазиэкспорт оружия вместо традиционной продажи

Отныне эффективные разработки сразу переходят в производство и работают на усиление обороноспособности Украины,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По новой модели, украинские производители будут получать доступ к государственным технологиям, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

Заметьте. При этом права собственности на технологии остаются за государством, а изготовленная продукция будет поставляться Вооруженным Силам Украины через механизм государственных закупок.

Кто может получить доступ?

К эксперименту смогут участвовать предприятия, которые уже имеют государственные контракты в сфере обороны, определены критически важными для обеспечения ВСУ, или внесены в электронный реестр участников госзакупок.

Также предусмотрено, что Минобороны сможет предоставлять доступ к украинским технологиям в рамках международного сотрудничества – в частности, партнерам из стран НАТО. В таком случае продукция, изготовленная по украинским разработкам, может поставляться Украине как военно-техническая помощь.

Почему это важно?

Правительство ожидает, что новый механизм позволит быстро масштабировать проверенные решения, привлекая несколько производителей одновременно. Это должно увеличить объемы производства, расширить номенклатуру вооружения и насытить фронт техникой.

К слову, Украина готова экспортировать оружие союзникам, но при условии контроля и защиты своих технологий.