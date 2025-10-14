Кабмін запускає нову модель виробництва зброї

Як повідомила пресслужба Міноборони, ухвалена урядом постанова створює правову основу для публічно-приватного партнерства в оборонно-промисловому комплексі, передає 24 Канал.

Дивіться також Шмигаль: Україна запроваджує квазіекспорт зброї замість традиційного продажу

Відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України,

– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За новою моделлю, українські виробники отримуватимуть доступ до державних технологій, що вже довели свою ефективність у бойових умовах.

Зауважте. При цьому права власності на технології залишаються за державою, а виготовлена продукція постачатиметься Збройним Силам України через механізм державних закупівель.

Хто може отримати доступ?

До експерименту зможуть долучатися підприємства, які вже мають державні контракти у сфері оборони, визначені критично важливими для забезпечення ЗСУ, або внесені до електронного реєстру учасників держзакупівель.

Також передбачено, що Міноборони зможе надавати доступ до українських технологій у межах міжнародного співробітництва – зокрема, партнерам із країн НАТО. У такому разі продукція, виготовлена за українськими розробками, може постачатися Україні як військово-технічна допомога.

Чому це важливо?

Уряд очікує, що новий механізм дасть змогу швидко масштабувати перевірені рішення, залучивши кілька виробників одночасно. Це має збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та наситити фронт технікою.

До слова, Україна готова експортувати зброю союзникам, але за умови контролю і захисту своїх технологій.