Закон уже принят: что он меняет?

Соответствующий документ депутаты поддержали во втором чтении и в целом 21 августа. "За" проголосовал 241 народный избранник, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина может стать лидером по производству оружия: что известно о Defence City

Согласно новому закону, военнослужащие признаются авторами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других результатов интеллектуальной деятельности, созданных при исполнении служебных обязанностей.

При этом за ними сохраняются личные неимущественные права, в частности право на авторство.

Какие права переходят государству?

Имущественные же права (пользование, лицензирование, передача и т.д.) автоматически переходят государству в лице Министерства обороны или другого соответствующего ведомства.

В то же время предусмотрено исключение: если государственный орган не подаст заявку на регистрацию изобретения или промышленного образца в течение 4 месяцев, право на регистрацию переходит к самому автору. В таком случае Минобороны будет сохранять преимущественное право приобрести лицензию.

Справедливое вознаграждение?

Закон также гарантирует изобретателям право на справедливое вознаграждение за разработки, созданные в военной сфере. Порядок и размеры таких выплат должен определить Кабинет министров в подзаконных актах.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что до принятия этого закона существовал правовой пробел. Особый характер военной службы не позволял применять общие нормы Гражданского кодекса о распределении прав интеллектуальной собственности, что создавало юридическую неопределенность для военных изобретателей.

Что этому предшествовало и почему это важно?