Закон уже принят: что он меняет?
Соответствующий документ депутаты поддержали во втором чтении и в целом 21 августа. "За" проголосовал 241 народный избранник, передает 24 Канал.
Согласно новому закону, военнослужащие признаются авторами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других результатов интеллектуальной деятельности, созданных при исполнении служебных обязанностей.
При этом за ними сохраняются личные неимущественные права, в частности право на авторство.
Какие права переходят государству?
Имущественные же права (пользование, лицензирование, передача и т.д.) автоматически переходят государству в лице Министерства обороны или другого соответствующего ведомства.
В то же время предусмотрено исключение: если государственный орган не подаст заявку на регистрацию изобретения или промышленного образца в течение 4 месяцев, право на регистрацию переходит к самому автору. В таком случае Минобороны будет сохранять преимущественное право приобрести лицензию.
Справедливое вознаграждение?
Закон также гарантирует изобретателям право на справедливое вознаграждение за разработки, созданные в военной сфере. Порядок и размеры таких выплат должен определить Кабинет министров в подзаконных актах.
В пояснительной записке к законопроекту также указано, что до принятия этого закона существовал правовой пробел. Особый характер военной службы не позволял применять общие нормы Гражданского кодекса о распределении прав интеллектуальной собственности, что создавало юридическую неопределенность для военных изобретателей.
Что этому предшествовало и почему это важно?
- Вопрос интеллектуальной собственности в военной сфере достаточно актуален, ведь украинские военные с начала войны создают множество технологических решений – от модификаций дронов и систем радиоэлектронной борьбы до новых видов снаряжения.
- Часто такие разработки оставались юридически "в подвешенном состоянии", ведь Гражданский кодекс не учитывал специфики военной службы. Поэтому, возникали споры относительно того, кому принадлежат права на инновации - авторам или государству.
- Новый закон фактически устраняет этот пробел, закрепляя за военными право на авторство и гарантии вознаграждения, а за государством - имущественные права и приоритет в использовании разработок.