Закон уже ухвалено: що він змінює?

Відповідний документ депутати підтримали у другому читанні та в цілому 21 серпня. "За" проголосував 241 народний обранець, передає 24 Канал.

Згідно з новим законом, військовослужбовці визнаються авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших результатів інтелектуальної діяльності, створених під час виконання службових обов'язків.

При цьому за ними зберігаються особисті немайнові права, зокрема право на авторство.

Які права переходять державі?

Майнові ж права (користування, ліцензування, передача тощо) автоматично переходять державі в особі Міністерства оборони або іншого відповідного відомства.

Водночас передбачено виняток: якщо державний орган не подасть заявку на реєстрацію винаходу чи промислового зразка впровдовж 4 місяців, право на реєстрацію переходить до самого автора. У такому разі Міноборони зберігатиме переважне право придбати ліцензію.

Справедлива винагорода?

Закон також гарантує винахідникам право на справедливу винагороду за розробки, створені у військовій сфері. Порядок і розміри таких виплат має визначити Кабінет міністрів у підзаконних актах.

У пояснювальній записці до законопроєкту також зазначено, що до ухвалення цього закону існувала правова прогалина. Особливий характер військової служби не дозволяв застосовувати загальні норми Цивільного кодексу щодо розподілу прав інтелектуальної власності, що створювало юридичну невизначеність для військових винахідників.

Що цьому передувало та чому це важливо?