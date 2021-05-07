Сім кварталів поспіль компанія Tesla демонструє високі прибутки, а акції стрімко ростуть. Та Ілон Маск переконаний, що зовсім скоро компанія втратить найбільше джерело доходу.

На чому заробляє Tesla

Мільярди доларів компанія, що виробляє електромобілі, заробляє аж ніяк не на їх продажах. Основне джерело прибутку Tesla – це продаж регуляторних кредитів (балів) іншим виробникам автомобілів.

До теми Такого не було за час існування, – Маск сказав, що у Tesla є "шалені труднощі"

Оскільки компанія не шкодить довкіллю, вона може продавати надлишок цих балів іншим компаніям, щоб вони не порушували законодавство. Це принесло компанії 518 мільйонів доларів у першому кварталі 2021 року.

Прибутки меншатимуть

Світові виробники автомобілів все серйозніше ставляться до електрокарів, а відтак потребують менше регуляторних кредитів. До прикладу, Карлос Таварес, генеральний директор Stellantis, повідомив, що Fiat Chrysler, який придбав регуляторних кредитів Tesla на суму 2,4 мільярда доларів з 2019 року, більше їх не потребуватиме.

Ілон Маск це передбачив

Протягом останніх десяти років засновник Tesla Ілон Маск попереджав, що з часом продажі кредитів компанії зменшаться. Проте рік за роком дохід від цих операцій лише зростав.



Ілон Маск давно розумів, що це джерело прибутку тимчасове / Фото estidevelopers.com

Кредитний дохід є законним джерелом доходу – так Tesla обіграє своїх конкурентів за допомогою законодавства. Але якщо її цього позбавити, то ситуація виглядає не дуже хорошою,

– вважає аналітик Філіп Хушоа.

Чи стане Tesla збитковою

У першому кварталі 2021 року Tesla заробила 518 мільйонів доларів від продажів регуляторних кредитів, а також 101 мільйон доларів від продажу частини біткойнів. Загалом на цьому компанія підняла 619 мільйонів доларів. А чистий прибуток склав всього 438 мільйонів доларів. Тож без регуляторних кредитів та біткойнів, компанія була б збитковою.

З урахуванням усіх фактів, які ми маємо зараз, важко прогнозувати прибутковість для Tesla на 2021 рік, і разом з цим компанія може втратити підтримку основних інвесторів,

– сказав Луїс Навелліє, головний директор з інвестицій компанії Reno.

В Tesla очікують, що ще у 2021 році компанія отримає прибутки від продажу регуляторних кредитів. Але визнають, що з роками ці прибутки падатимуть аж допоки не зникнуть зовсім.

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