Абсолютно законні цілі: Братчук повідомив результати ударів по Бєлгороду

Низка російських регіонів залишилися без світла й опалення, а влада Бєлгорода навіть оголосила евакуацію. Загалом удари по прикордонню ворога є абсолютно виправдані та мають свою мету.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, додавши, що це законні воєнні цілі. На цьому неодноразово наголошував український президент.

Чому важливо атакувати енергетичні об'єкти?

Варто згадати, що коли Сили оборони тільки починали завдавати ударів по російських НПЗ, то мовилось про відстань 500 – 1000 кілометрів. Тоді багато хто дивувався, як українські дрони можуть долітати так далеко.

Удари по заводах, комбінатах – це ефективне рішення. До великих відстаней всі звикли, але не вистачало впливу на енергетику у цих атаках. Мовиться про законність таких цілей. Треба розуміти, що Україна має моральне право, яке підкріплене Міжнародними конвенціями,

– наголосив Сергій Братчук.

Енергетична інфраструктура Росії залучена до агресивних дій проти нашої країни. Це один з елементів, який дозволяє виготовляти зброю, боєприпаси, обладнання на фронт. Також важлива логістика, коли Сили оборони б'ють по залізниці, щоб зупинити рух поїздів з озброєнням.

Зверніть увагу! Губернатор Бєлгорода закликав людей до евакуації. Причина втому, що роботи з відновлення енергосистеми не дали результатів, опалення в будинки так і не змогли повернути. Губернатор запропонував батькам "віддати їхніх дітей під опіку влади", яка відправить їх в окупований Крим або в інші регіони.

Насправді удари України по енергетиці зовсім не про дискомфорт для цивільних. Ключова мета – зламати логістичні маршрути, які працюють на фронт. Україна точно нічого не порушує, але лише здобуває можливість контролювати певні процеси на окупованих територіях.

Наприклад, енергетичний об'єкт забезпечує діяльність Маріупольського та Бердянского портів. Це законна ціль? Звісно, тому що росіяни крадуть наше зерно, метал, потім його продають, а всі фінанси йдуть для продовження війни,

– підкреслив Сергій Братчук.

Росіянам, які зараз скаржаться на відсутність світла чи тепла, варто ставити ці запитання своїй владі. Адже до ударів України також додається криза у комунальній галузі: труби тріскають, снігоочисної техніки виявилося дуже мало, а в деяких регіонах люди просто не можуть вибратися з-під снігових заметів.

Які проблеми виникли у Бєлгороді?