Як зростатимуть пенсії у 2021 році: що передбачили у держбюджеті
У проєкті держбюджету на 2021 рік запланували, що мінімальна пенсія зросте на 165 гривень. Крім цього, передбачили додаткові виплати деяким пенсіонерам та індексацію пенсій.
Розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2021 році становитиме 203,9 мільярда гривень. Про це свідчать дані зареєстрованого в Раді законопроєкту про Держбюджет-2021.
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Як зросте мінімальна пенсія у 2021 році
- З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень;
- з 1 липня – 1 854 гривні;
- з 1 грудня – 1 934 гривні.
Тобто за рік мінімальну пенсію планують збільшити на 165 гривень.
Скільки доплатять пенсіонерам
- З липня 2021 року пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть по 400 гривень до основної пенсії;
- людям, яким виповнилось 80 років – по 500 гривень.
Також у проєкті вказано, що з 1 травня проведуть індексацію пенсій.
Який розмір пенсій в Україні у 2020 році
В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 15 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік.
В середньому пенсіонери отримують близько 3400 гривень. Розмір максимальної пенсії в Україні у 2020 році коливається в межах 17 тисяч гривень.