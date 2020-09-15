У проєкті держбюджету на 2021 рік запланували, що мінімальна пенсія зросте на 165 гривень. Крім цього, передбачили додаткові виплати деяким пенсіонерам та індексацію пенсій.

Розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2021 році становитиме 203,9 мільярда гривень. Про це свідчать дані зареєстрованого в Раді законопроєкту про Держбюджет-2021.

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Як зросте мінімальна пенсія у 2021 році

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень;

з 1 липня – 1 854 гривні;

з 1 грудня – 1 934 гривні.

Тобто за рік мінімальну пенсію планують збільшити на 165 гривень.

Скільки доплатять пенсіонерам

З липня 2021 року пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть по 400 гривень до основної пенсії;

людям, яким виповнилось 80 років – по 500 гривень.

Також у проєкті вказано, що з 1 травня проведуть індексацію пенсій.

Який розмір пенсій в Україні у 2020 році

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 15 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік.

В середньому пенсіонери отримують близько 3400 гривень. Розмір максимальної пенсії в Україні у 2020 році коливається в межах 17 тисяч гривень.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу