Проєкт закону про держбюджет на 2021 рік внесуть на розгляд Ради вчасно – до 15 вересня. Міністерство фінансів вже збалансувало основу бюджету.

Документ надійде у Раду вчасно

Наразі бюджет перебуває на стадії формування, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня, повідомляє 24 канал.

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15 вересня, як цього вимагає закон, він буде внесений на розгляд комітетів та парламенту, щоб ми перейшли до системної дискусії,

– заявив Шмигаль.

Глава Кабміну також запевнив, що влада фінансуватиме всі витрати, пов’язані з боротьбою з коронавірусом, продовженням медичної реформи.

Мінфін збалансував основу бюджету

Главу уряду також зазначив, що Міністерство фінансів збалансувало основу державного бюджету на 2021 рік. Наразі гроші передбачені на такі галузі як освіта, медицина та потреби армії. За інформацією Мінфіну, на медреформу виділять 144 мільярди гривень.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що під час четвертої сесії Верховної Ради для нардепів головним буде питання державного бюджету на 2021 рік.