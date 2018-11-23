Верховна Рада затвердила держбюджет на 2019 рік: скільки та на що витратять
У четвер, 22 листопада, Верховна Рада остаточно схвалила проект державного бюджету України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін.
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Поіменне голосування за проект "Закону про Державний бюджет України на 2019 рік" (№900)
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Джерело: 24 канал
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