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      Верховна Рада затвердила держбюджет на 2019 рік: скільки та на що витратять

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      Бюджет-2019
      Бюджет-2019 / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 22 листопада, Верховна Рада остаточно схвалила проект державного бюджету України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

      У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін.

      Читайте також: Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу

      Бюджет, Верховна Рада, парламент, гроші

      Поіменне голосування за проект "Закону про Державний бюджет України на 2019 рік" (№900) 

      Новина доповнюється 

      Теги: Новини України Верховна Рада Бюджет Бюджет-2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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