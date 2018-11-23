У четвер, 22 листопада, Верховна Рада остаточно схвалила проект державного бюджету України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У першому читанні проект держбюджету-2019 парламент схвалив ще 18 жовтня. Після цього проект відправили на доопрацювання у Кабмін.

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Поіменне голосування за проект "Закону про Державний бюджет України на 2019 рік" (№900)

Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2019 рік. Дякую колегам за це важливе рішення! Вчасно ухвалений бюджет - це сигнал про стабільність як для українського бізнесу та промисловості, так і для міжнародних партнерів. #БюджетРозбудовиКраїни #УрядГройсмана pic.twitter.com/IKs1PPPP3m — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 23, 2018

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