У Білорусі перед очима було два варіанти розвитку протесту – український і російський. Успішний, але злий і неприємний, і креативний і красивий – з плакатами, з статисячнимі мирними ходами, з наївними рожевими поні і "міліція з народом". Результат і того і того перед очима. Далі – оригінал російською.

Белорусы. Когда вам говорят, что протест от обнимашек с ОМОНом должен дозреть до коктейлей Молотова и пройти эволюцию – все это сказки. Красивые, розовые, счастливые, в которые хочется верить – но сказки.

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В России он так и не дозрел. И никогда не дозреет. Они там десять лет уже ходят с шариками. ДЕ-СЯТЬ.

Белорусы, вы должен понять важную вещь

А начиналось тоже все со ста пятидесяти тысяч, заявлений о мирном протесте и цветочков в полицейские щиты. Собственно, на этом все и закончилось.

И когда там начнут жечь администрации, выкидывать с балконов и вешать на столбах – это будут совсем другие люди с совсем другими целями.

И они будут уже не за свободу и демократию – а за жареную собачатину и вязанку дров для буржуйки. Как это уже и было сто лет назад. Выкидывать с балконов, кстати, они будут именно тех, кто обнимался с ОМОНом и ходил с плакатиками.

Если первым же шагом в первый же день не случилось силового ответа на избиения и зверства – его, скорее всего, уже не случится. Хождения будут затухать, активных вычислять по видеозаписям, ловить и сажать, законы ужесточать. Уж поверьте. Я это знаю.

Вас сейчас сто тысяч. Это не начало вашей активности. Это – ее пик. Потом будет все меньше и меньше. Пока не останется пара сотен с плакатами. А потом пересажают и их.

Одна правозащитница, вернувшаяся из Минска, абсолютная розовая пони, пишет сегодня – какие добрые отрытые лица я видела! Как вас можно не любить, беларусы! Скучаю, сердечки, ми-ми-ми.

Послушайте меня, друзья. Беларусы. Я понимаю, конечно, что хочется слушать именно таких пони. Но попробуйте – не услышать – хотя бы послушать.

Мерзкие противные закрытые лица – всегда побеждают счастливые и открытые. Всегда.

Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопчеными, черными, злыми и ненавидящими – вы не победите.

Как боролись за свободу перед вами?

Свобода и победа над диктатурой не дается плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.

Она дается гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов. Это в лучшем случае.

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А в наших с вами случаях – еще и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".

У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно. А выжившие – были злы и усталы.

Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко. Когда вас полюбить будет сложно. Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.

Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать. Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать самим. Да-да, избивать.

Когда – пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.

Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.

Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу. И никак иначе.

Поймите это наконец

Я был на нескольких революциях и я вам могу сказать точно: пока у нее светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит. Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.

На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать. Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощереных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи. Но побеждают только псы. Только.

Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.

Если бы меня тогда на Карачуне на отпизили за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом еще два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили пряниками с чаем – Украины бы уже не было.

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И другого пути нет.

У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста – украинский и российский. Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый – с плакатиками, со статысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и "милиция с народом". Результат и того и того перед глазами.

Время не работает на протест. Время работает на диктатуру. Поймите это наконец.