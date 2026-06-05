Частина Сум та області раптово залишилася без води і світла

Увечері 5 червня жителі Сумщини частково залишились без води та світла. Це пов'язано із перебоями електропостачання.

Про це повідомило Суспільне та КП "Міськводоканал" Сумської міськради.

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Що зі світлом та водою в Сумах?

Жителі Сум повідомили, що спостерігали перебої з електропостачанням у двох мікрорайонах міста. Також без світла залишилась частина Ромен та Кролевця на Сумщині.

Комунальники уточнили, що через ці перебої знеструмлений один з водозаборів обласного центру.

Як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено,

– повідомили у КП.

Наразі невідомо внаслідок чого саме були перебої електропостачання у регіоні.

Нагадаємо, російські війська атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Після обстрілу на об'єкті фіксують суттєві руйнування.