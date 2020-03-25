Частина "слуг народу" закликала ухвалити "антиколомойський" законопроєкт, аби уникнути дефолту

Частина депутатів від фракції "Слуга народу" закликали колег та інших народних обранців негайно ухвалити "антиколомойський" законопроєкт. В іншому випадку Україні загрожує дефолт.

Звернення опублікували 20 "слуг народу" у фейсбуці.

Тим часом Дубінський і Палиця зареєстрували альтернативні "антиколомойському" законопроєкти

Заклик опублікували:

Марина Бардіна;

Микита Потураєв;

Тетяна Циба;

Ліза Ясько;

Дмитро Булах;

Єгор Чернєв;

Єлизавета Богуцька;

Анастасія Красносільська;

Дмитро Гурін;

Ганна Бондар;

Вадим Галайчук;

Вікторія Подгорна;

Гео Лерос;

Богдан Кицак;

Андрій Мотовиловець;

Віталій Безгін;

Іван Юнаков;

Олександр Маріковський;

Ігор Василів;

Ірина Борзова.

Депутати наголошують, що "антиколомойський" законопроєкт знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необґрунтованого навантаження на держбюджет у важкий для країни період світової економічної кризи.

Чому законопроєкт називають "антиколомойським"?Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

"Слуги народу" запевнили, що ухвалення цього законопроєкту – єдиний для України шлях продовжити співпрацю з МВФ та уникнути дефолту.

Важливо! Одна з вимог МВФ до України – гарантувати неповернення "Приватбанку" колишнім акціонерам. В іншому випадку МВФ не відкриє нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів для України.

Парламентарі вважають, що без співпраці з МВФ на Україну очікує дефолт й щонайменше 10 років міжнародні інвестори не працюватимуть з нашою країною.

Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття. І наша країна буде падати все нижче і нижче,

– мовиться у зверненні.

Зауважимо, що Верховна Рада має розглянути "антиколомойський" законопроєкт на позачерговому засіданні 28 березня.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт:

Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

Детальніше про "антиколомойський законопроєкт" – за посиланням.