Частина "слуг народу" закликала ухвалити "антиколомойський" законопроєкт, аби уникнути дефолту
Частина депутатів від фракції "Слуга народу" закликали колег та інших народних обранців негайно ухвалити "антиколомойський" законопроєкт. В іншому випадку Україні загрожує дефолт.
Звернення опублікували 20 "слуг народу" у фейсбуці.
Тим часом Дубінський і Палиця зареєстрували альтернативні "антиколомойському" законопроєкти
Заклик опублікували:
- Марина Бардіна;
- Микита Потураєв;
- Тетяна Циба;
- Ліза Ясько;
- Дмитро Булах;
- Єгор Чернєв;
- Єлизавета Богуцька;
- Анастасія Красносільська;
- Дмитро Гурін;
- Ганна Бондар;
- Вадим Галайчук;
- Вікторія Подгорна;
- Гео Лерос;
- Богдан Кицак;
- Андрій Мотовиловець;
- Віталій Безгін;
- Іван Юнаков;
- Олександр Маріковський;
- Ігор Василів;
- Ірина Борзова.
Депутати наголошують, що "антиколомойський" законопроєкт знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необґрунтованого навантаження на держбюджет у важкий для країни період світової економічної кризи.
Чому законопроєкт називають "антиколомойським"?Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
"Слуги народу" запевнили, що ухвалення цього законопроєкту – єдиний для України шлях продовжити співпрацю з МВФ та уникнути дефолту.
Важливо! Одна з вимог МВФ до України – гарантувати неповернення "Приватбанку" колишнім акціонерам. В іншому випадку МВФ не відкриє нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів для України.
Парламентарі вважають, що без співпраці з МВФ на Україну очікує дефолт й щонайменше 10 років міжнародні інвестори не працюватимуть з нашою країною.
Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття. І наша країна буде падати все нижче і нижче,
– мовиться у зверненні.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт:
- Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.
- Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".
Детальніше про "антиколомойський законопроєкт" – за посиланням.