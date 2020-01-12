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      Чат-бот у Telegram заблокував понад 200 "наркокрамниць"

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      Чат-бот у Telegram заблокував понад 200 "наркокрамниць" / www.pinterest.com

      3,6 тисячі користувачів Telegram допомогли чат-боту заблокувати понад 200 адрес "наркокрамниць". А за весь час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку понад 4,5 тисячі зображень, 7,3 тисячі адрес у Telegram, а також 811 адрес веб-сайтів.

      Як зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram.

      До теми: У Борисполі затримали жінку з партією екстазі в солодощах: фото

      Використовуючи сторінки у Telegram, зловмисники розповсюджували наркотики. Серед понад 200 нелегальних "наркокрамниць" 6 з них працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. 

      Легалізація марихуани у світі / Інфографіка 24 каналу

      Українці про легалізацію марихуани: дивіться відео

       

      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні
      31236
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Наркотики Міністерство внутрішніх справ
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