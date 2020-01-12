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      Чат-бот в Telegram заблокировал более 200 "наркомагазинов"

      12 Читати новину українською
      Чат-бот в Telegram заблокировал более 200 "наркомагазинов" / www.pinterest.com

      3,6 тысячи пользователей Telegram помогли чат-боту заблокировать более 200 адресов "наркомагазинов". А за все время работы чат-бота пользователи прислали на проверку более 4,5 тысячи изображений, 7,3 тысячи адресов в Telegram, а также 811 адресов веб-сайтов.

      Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, при помощи граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram.

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      Используя страницы в Telegram, злоумышленники распространяли наркотики. Среди более 200 нелегальных "наркомагазинов" 6 из них работали на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.


      Легализация марихуаны в мире / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Наркотики
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