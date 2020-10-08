Дипломатичний скандал: Чехія та Болгарія теж відкликають своїх послів з Білорусі
У міністерстві закордонних справ Чехії 8 жовтня заявили, що відкликають для консультацій свого посла у Мінську. Аналогічне рішення прийняли й у Болгарії.
Чехія відкликає з Білорусі посла
Солідарність з Польщею і Литвою у зв'язку з тими кроками, які робить проти них Білорусь, висловили у Чехії. Про це пише Česke Noviny з посиланням на заяву представниці чеського дипломатичного відомства Зузани Штихової.
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Міністерство закордонних справ вирішило викликати посла Перницького у штаб-квартиру для консультацій цього тижня,
– заявила Штихова.
За її словами, консультації триватимуть приблизно тиждень.
Таку ж заяву зробили й у Болгарії
Міністерка закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва на форумі GLOBSEC у Братиславі зустрілася і з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, пише БГНЕС. Там вона зробила схожу заяву.
Сьогодні (8 жовтня – 24 канал) наш посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій,
– розповіла Захарієва.
Вона назвала таке рішення знаком солідарності з Польщею та Литвою. Захарієва також повторила свій заклик до Мінська негайно звільнити всіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних протестів, а також провести нові вибори.
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