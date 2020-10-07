Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії відкликають своїх послів з Білорусі для консультацій. Ейнарс Семаніс і Мерікей Кокаєв покинуть Мінськ протягом найближчих кількох днів.

Низка країн вже відкликала своїх послів з Білорусі

Раніше свої диппредставників з Білорусі відкликала Литва, Польща та Німеччина. Про це повідомляє TUT.by.

До теми Кара за невизнання Лукашенка: Білорусь може обмежити автотранзит з Литвою та Латвією

Зазначимо, що напруженість у відносинах між країнами Прибалтики та Білоруссю розпочалась після виборів президента 9 серпня та початку протестів.

Країни Прибалтики одними з перших ввели проти Мінська санкції

Литва, Латвія та Естонія ввели персональні санкції проти білоруського керівництва. 2 жовтня обмеження проти 40 білоруських високопосадовців погодили і країни Євросоюзу.

Мінськ відреагував на це блискавично. У МЗС Білорусі повідомили про введення "симетричних" санкцій.

Серед можливих обмежень у Мінську також називали:

закриття повітряного простору,

ембарго на товари,

переорієнтація торговельних потоків.

Ще один метод впливу, який розглядає чинний самопроголошений президент Олександр Лукашенко, обмеження автотранзиту з Литвою та Латвією.

Зверніть увагу! Раніше українського посла в Білорусі Ігоря Кизима для консультації викликало МЗС України. Після повернення на кордоні з Білоруссю авто Кизима оглянули, всупереч міжнародним нормам.