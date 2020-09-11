Посол України в Білорусі Ігор Кизим надіслав в білоруське МЗС ноту. Скаргу Ігор Кизим подав через порушення Віденської конвенції під час огляд його автомобіля прикордонниками.

Кизим повідомляв прикордонникам про порушення

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту. Про це Кизим і повідомив білоруським прикордонникам. Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську.

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Також посол зазначив, що такі дії білорусів загрожують "дипломатичною війною". Ноти прикордонники не злякались і багажник таки оглянули.

Прикордонники заявили, що діяли законно

Вже згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі запевнили, що речі посла не оглядали, лише його транспортний засіб. Це їм довзоляє робити законодавство Білорусі.

Зазначимо, що до Мінська дипломат повертався після консультацій в МЗС України. До Києва Кизима викликали після передачі вагнерців Мінськом Москві, а також початку протестів.

Що забороняють норми Віденської конвенції? У Віденській конвенції про дипломатичні відносини мовиться, що особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд можуть проводити лише в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Дивіться відео огляду автомобіля Ігоря Кизима: