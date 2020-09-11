У мережі оприлюднили відео прикордонного огляду автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на пункті пропуску. Посол заявив, що автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини. Білоруські прикордонники запевняють, що нічого не порушували.

Автомобіль посла України в Білорусь Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Відео опублікував Державний прикордонний комітет Білорусі, повідомляє білоруське видання TUT.by.

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Як перевіряли автомобіль українського посла в Білорусі

Спочатку до Ігоря Кизима звернувся білоруський прикордонник і пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля. У відповідь український посол роз'яснив йому положення Віденської конвенції.

Згідно з документом огляд особистого багажу дипломатів під час перетину кордону заборонений, якщо на це немає вагомих причин .

. Прикордонник запевнив, що особисті речі оглядати не будуть і запропонував лише відкрити багажник автомобіля.

Посол погодився на це, але обурився і назвав це недружнім актом. Після огляду багажника прикордонник повернув Ігорю Кизиму його паспорт і той залишив пункт пропуску.

Ви шукаєте людей чи щось інше? Але ви зараз робите дуже поганий крок. Я писатиму ноту... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?

– обурився Ігор Кизим.

Що намагалися знайти прикордонники в автомобілі Кизима

Посол України і сам не зрозумів, що намагалися знайти в багажнику його автомобіля. Можливо шукали купу зброї, а можливо – споряджений бойовик. За словами дипломата, такий вчинок прикордонників був заздалегідь підготовлений.

Зверніть увагу! У Віденській конвенції про дипломатичні відносини мовиться, що особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд можуть проводити лише в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Версія білоруських прикордонників

У Державному прикордонному комітеті Білорусі запевняють, що речі посла не оглядали, лише його транспортний засіб. У цьому нічого крамольного прикордонники не бачать, адже кажуть, що це звична процедура.

Насправді прикордонники не оглядали автомобіль пана Кизима або його багаж. Було проведено всього лише огляд транспортного засобу, який є частиною процедури прикордонного контролю відповідно до статті 27 Закону Республіки Білорусь про державний кордон,

– мовиться у повідомленні.

Огляд автомобіля українського посла Кизима в Білорусі: дивіться відео