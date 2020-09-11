Посол України в Білорусі пригрозив дипломатичною війною за огляд авто: що кажуть прикордонники
У мережі оприлюднили відео прикордонного огляду автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на пункті пропуску. Посол заявив, що автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини. Білоруські прикордонники запевняють, що нічого не порушували.
Автомобіль посла України в Білорусь Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Відео опублікував Державний прикордонний комітет Білорусі, повідомляє білоруське видання TUT.by.
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Як перевіряли автомобіль українського посла в Білорусі
- Спочатку до Ігоря Кизима звернувся білоруський прикордонник і пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля. У відповідь український посол роз'яснив йому положення Віденської конвенції.
- Згідно з документом огляд особистого багажу дипломатів під час перетину кордону заборонений, якщо на це немає вагомих причин.
- Прикордонник запевнив, що особисті речі оглядати не будуть і запропонував лише відкрити багажник автомобіля.
- Посол погодився на це, але обурився і назвав це недружнім актом. Після огляду багажника прикордонник повернув Ігорю Кизиму його паспорт і той залишив пункт пропуску.
Ви шукаєте людей чи щось інше? Але ви зараз робите дуже поганий крок. Я писатиму ноту... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?
– обурився Ігор Кизим.
Що намагалися знайти прикордонники в автомобілі Кизима
Посол України і сам не зрозумів, що намагалися знайти в багажнику його автомобіля. Можливо шукали купу зброї, а можливо – споряджений бойовик. За словами дипломата, такий вчинок прикордонників був заздалегідь підготовлений.
Версія білоруських прикордонників
У Державному прикордонному комітеті Білорусі запевняють, що речі посла не оглядали, лише його транспортний засіб. У цьому нічого крамольного прикордонники не бачать, адже кажуть, що це звична процедура.
Насправді прикордонники не оглядали автомобіль пана Кизима або його багаж. Було проведено всього лише огляд транспортного засобу, який є частиною процедури прикордонного контролю відповідно до статті 27 Закону Республіки Білорусь про державний кордон,
– мовиться у повідомленні.
Огляд автомобіля українського посла Кизима в Білорусі: дивіться відео