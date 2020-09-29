Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про введення санкцій у відповідь проти балтійських держав. У МЗС санкції Латвії, Литви та Естонії проти Білорусі назвали "істерикою".

МЗС Білорусі складно коментувати дії балтійських країн, які "часто межують з істерикою". Саме так прокоментував введення санкцій Латвією, Литвою та Естонією проти білоруських чиновників прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

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Коли Білорусь введе санкції проти Латвії, Литви та Естонії

Глаз заявив, що Білорусь введе санкції проти балтійських країн з 29 вересня.

"Що ж, відсьогодні (29 вересня – 24 канал), як і обіцяли, ми також вводимо відповідні симетричні обмежувальні заходи щодо кожної з цих країн", – заявив прессекретар.

Хто, на думку Глаза, виграє від білоруських санкцій проти країн Балтії

За словами прессекретаря МЗС Білорусі, від введення санкцій проти балтійських країн може виграти міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, бо в нього велика зарплата.

На його зарплату (Лінчявічуса – 24 канал) це точно не вплине, на відміну від доходів литовських бізнесменів і платників податків, які пов'язані спільними проєктами, угодами та інвестиціями з сусідньою країною (Білоруссю – 24 канал),

– розповів Глаз.

Прессекретар білоруського МЗС запевняє, що тільки за 2019 рік Литву відвідало близько 600 тисяч білорусів, які витратили там майже 1 мільярд євро. Також він розповів, що щорічно Білорусь забезпечує більше третини завантаження литовської залізниці.

Можна продовжувати й далі. Хоча, напевно, в геополітичних масштабах окремих литовських політиків це і невеликі цифри. Але ось ми не можемо зрозуміти, як на догоду якимось своїм ефемерним амбіціям можна робити такі збиткові кроки,

– додав прессекретар.

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