Посол Німеччини в Білорусі Манфред Хутерер повернувся в Берлін. Дипломата відкликали для консультацій.

Німецький посол Манфред Хутерер виїхав з Мінська у вівторок, 6 жовтня, "для консультацій у Берліні". Про це повідомляє Der Tagesspiegel з посиланням на джерело DPA у МЗС Німеччини.

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Відповідно до інформації агентства, федеральний уряд Німеччини хоче проявити солідарність з Польщею та Литвою. Раніше ці країни відкликали своїх послів з Мінська.

Нагадаємо, Німеччина вважає вибори президента Білорусі недемократичними та не визнає їхні результати.

Що цьому передувало

Нещодавно МЗС Білорусі відкликав своїх послів з Литви та Польщі, а також закликав Варшаву і Вільнюс вчинити аналогічно.

Крім того, у білоруському відомстві попросили ці країни скоротити свої дипломатичні представництва в Білорусі.

Згодом Литва і Польща відмовилися від пропозиції Мінська.

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