Офіційний Мінськ очікував, що сусідні Польща та Литва скоротять свій дипкорпус у Білорусі. Втім, глави МЗС цих країн відмовились це робити та переконані, що такі "канали зв'язку" повинні бути збережені.

Про те, що Варшава та Вільнюс не планують відкликати своїх послів повідомив у своєму твіттері глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

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Білорусь викликала своїх послів у Польщі та Литві для консультацій і очікує того ж від Польщі та Литви. Разом з главою МЗС Литви ми переконані, що канали зв'язку повинні бути збережені, і на цьому етапі ми не маємо наміру викликати наших послів для консультацій,

– наголосив він.

Такої ж думки дотримується і литовський колега Рау – Лінас Лінкявічюс.

"Литва поки не розглядає відкликання посла і інших дипломатів з Білорусі у відповідь на дипломатичні кроки Мінська", – заявив він.

Лінкявічюс пояснив, що Литва не має наміру відкликати посла на консультації і "точно не буде нічого робити в питанні скорочення персоналу".

Ми не зацікавлені в скороченні каналів співпраці, спілкування,

– додав Лінкявічюс.

Зверніть увагу! В МЗС Білорусі вимагали від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у країні. Посли Мінська в цих країнах були викликані до Білорусі для консультацій.