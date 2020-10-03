Росія ввела аналогічні, що й Білорусь, обмеження проти посадовців Євросоюзу. Санкції РФ ввела згідно з союзницькими зобов’язаннями.

Про введення санкцій проти ЄС повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає 24 канал з посиланням на пресслужбу відомства.

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Згідно з союзницькими зобов'язаннями, білоруський список санкцій у відповідь, що набув чинності 2 жовтня, починає автоматично застосовуватися і в Російській Федерації,

– зауважила вона.

За словами Захарової, Москва оцінює санкції ЄС щодо білоруських посадовців "як відкритий і неприйнятний тиск на білоруську владу, яка докладає зусиль для нормалізації ситуації всередині країни".

Що цьому передувало

Євросоюз 2 жовтня ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але не проти самопроголошеного президента Лукашенка. Все тому, що в Європі сподіваються: Лукашенко може вийти на діалог.

Найвищими посадовцями з санкційного списку є керівники МВС і ЦВК Білорусі.

Санкції проти Білорусі в Євросоюзі вирішили запровадити за фальсифікації на президентських виборах 9 серпня і репресії проти мирних протестувальників.

У Білорусі блискавично відреагували на обмеження та запровадили візові санкції проти ЄС у відповідь. Втім, Мінськ не оприлюднив свій санкційний список.

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