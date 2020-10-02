США ввели санкції проти білоруських чиновників: чи є в списку Лукашенко
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 8 високопосадовців Білорусі. Натомість чинного самопроголошеного президента Олександра Лукашенка немає в оприлюдненому списку чиновників.
Офіційне повідомлення з переліком високопосадовців Білорусі опубліковано на сайті відомства.
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У заяві американського Мінфіну вказано, що ці офіційні особи є відповідальними за сфальсифіковані вибори в Білорусі та за насилля й репресії проти мирних протестувальників.
Хто підпадає під санкції
Під санкції США підпадають як члени Центральної виборчої комісії, так і представники правоохоронних органів. Перелік чиновників:
- Хазалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніх військ МВС;
- Дмитро Балаба – командир мінського ОМОНу;
- Олександр Борсуков – заступник глави МВС, начальник міліції громадської безпеки;
- Олена Дмухайло – секретарка ЦВК Білорусі;
- Вадим Іпатов – заступник голови ЦВК;
- Юрій Караєв – глава МВС;
- Іван Кубраков – начальник головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому;
- Юрій Назаренко – заступник глави МВС Білорусі і командувач внутрішніх військ.
Запровадження санкцій означає для високопосадовців заморожування активів в США. Також це передбачає заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з фігурантами чорного списку.
Причини санкцій проти білоруських чиновників
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобув чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак, за даними незалежних екзит-полів, перемогу здобула головна опонентка Лукашенка – опозиціонерка Світлана Тихановська.
- У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на мирні протести.
- Вже понад 50 днів у Білорусі тривають протести. Мирних мітингувальників розганяють ОМОНівці. Є загиблі, сотні людей отримали численні поранення. Тисячі людей затримали. Мітингувальники розповідають про тортури у СІЗО.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. Народна президентка Тихановська заявила, що у цей день він не обійняв посаду, а вийшов на пенсію.
- Світова спільнота не визнала інавгурацію Лукашенка. Країни ЄС вимагають припинити насилля щодо протестувальників та переслідування опозиції.