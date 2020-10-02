Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 8 високопосадовців Білорусі. Натомість чинного самопроголошеного президента Олександра Лукашенка немає в оприлюдненому списку чиновників.

Офіційне повідомлення з переліком високопосадовців Білорусі опубліковано на сайті відомства.

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У заяві американського Мінфіну вказано, що ці офіційні особи є відповідальними за сфальсифіковані вибори в Білорусі та за насилля й репресії проти мирних протестувальників.

Хто підпадає під санкції

Під санкції США підпадають як члени Центральної виборчої комісії, так і представники правоохоронних органів. Перелік чиновників:

Хазалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніх військ МВС;

Дмитро Балаба – командир мінського ОМОНу;

Олександр Борсуков – заступник глави МВС, начальник міліції громадської безпеки;

Олена Дмухайло – секретарка ЦВК Білорусі;

Вадим Іпатов – заступник голови ЦВК;

Юрій Караєв – глава МВС;

Іван Кубраков – начальник головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому;

Юрій Назаренко – заступник глави МВС Білорусі і командувач внутрішніх військ.

Запровадження санкцій означає для високопосадовців заморожування активів в США. Також це передбачає заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з фігурантами чорного списку.

Причини санкцій проти білоруських чиновників